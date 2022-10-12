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Новак прокомментировал идею создания газового хаба в Турции - РИА Новости, 12.10.2022
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Новак прокомментировал идею создания газового хаба в Турции
Новак прокомментировал идею создания газового хаба в Турции - РИА Новости, 12.10.2022
Новак прокомментировал идею создания газового хаба в Турции
Турция может быть хабом для поставок российских энергоресурсов, в том числе в Европу; создание газотранспортных мощностей через эту страну очень перспективно, а РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:06
2022-10-12T16:31
экономика
турция
европа
россия
александр новак
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Турция может быть хабом для поставок российских энергоресурсов, в том числе в Европу; создание газотранспортных мощностей через эту страну очень перспективно, а в качестве одной из идей будет проработано строительство новых ниток "Турецкого потока", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели."В целом я считаю, что это очень перспективно, поскольку здесь нет других стран, можно напрямую работать с Турцией по поставкам энергетических ресурсов. И как хаб Турция может быть, в том числе и для поставок энергетических ресурсов в Европу", - сказал Новак, комментируя идею, озвученную президентом РФ Владимиром Путиным.Турецкие партнеры уже сообщили, что изучат это предложение российской стороны, напомнил Новак.При этом на вопрос, рассматривается ли строительство дополнительных ниток "Турецкого потока" в рамках реализации данного предложения, Новак ответил: "Президент об этом сказал. Это как один из вариантов, который может быть рассмотрен. Как идея. Она будет прорабатываться".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, турция, европа, россия, александр новак
Экономика, Турция, Европа, Россия, Александр Новак
16:06 12.10.2022 (обновлено: 16:31 12.10.2022)
 
Новак прокомментировал идею создания газового хаба в Турции

Вице-премьер Новак назвал идею создания газового хаба в Турции перспективной

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Турция может быть хабом для поставок российских энергоресурсов, в том числе в Европу; создание газотранспортных мощностей через эту страну очень перспективно, а в качестве одной из идей будет проработано строительство новых ниток "Турецкого потока", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
"В целом я считаю, что это очень перспективно, поскольку здесь нет других стран, можно напрямую работать с Турцией по поставкам энергетических ресурсов. И как хаб Турция может быть, в том числе и для поставок энергетических ресурсов в Европу", - сказал Новак, комментируя идею, озвученную президентом РФ Владимиром Путиным.
Турецкие партнеры уже сообщили, что изучат это предложение российской стороны, напомнил Новак.
При этом на вопрос, рассматривается ли строительство дополнительных ниток "Турецкого потока" в рамках реализации данного предложения, Новак ответил: "Президент об этом сказал. Это как один из вариантов, который может быть рассмотрен. Как идея. Она будет прорабатываться".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
16:11
Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, заявил Новак
 
ЭкономикаТурцияЕвропаРоссияАлександр Новак
 
 
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