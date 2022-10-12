https://ria.ru/20221012/turtsiya-1823421317.html
Новак прокомментировал идею создания газового хаба в Турции
Новак прокомментировал идею создания газового хаба в Турции - РИА Новости, 12.10.2022
Новак прокомментировал идею создания газового хаба в Турции
Турция может быть хабом для поставок российских энергоресурсов, в том числе в Европу; создание газотранспортных мощностей через эту страну очень перспективно, а РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:06
2022-10-12T16:06
2022-10-12T16:31
экономика
турция
европа
россия
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759527536_0:165:3212:1971_1920x0_80_0_0_3f65e2b94e941f7087dd0d6e9cdd1cd6.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Турция может быть хабом для поставок российских энергоресурсов, в том числе в Европу; создание газотранспортных мощностей через эту страну очень перспективно, а в качестве одной из идей будет проработано строительство новых ниток "Турецкого потока", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели."В целом я считаю, что это очень перспективно, поскольку здесь нет других стран, можно напрямую работать с Турцией по поставкам энергетических ресурсов. И как хаб Турция может быть, в том числе и для поставок энергетических ресурсов в Европу", - сказал Новак, комментируя идею, озвученную президентом РФ Владимиром Путиным.Турецкие партнеры уже сообщили, что изучат это предложение российской стороны, напомнил Новак.При этом на вопрос, рассматривается ли строительство дополнительных ниток "Турецкого потока" в рамках реализации данного предложения, Новак ответил: "Президент об этом сказал. Это как один из вариантов, который может быть рассмотрен. Как идея. Она будет прорабатываться".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/neft-1823423629.html
турция
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759527536_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_dd3c49254c9cfacf9c9e4ecd8c8b1aea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, европа, россия, александр новак
Экономика, Турция, Европа, Россия, Александр Новак
16:06 12.10.2022 (обновлено: 16:31 12.10.2022)
Новак прокомментировал идею создания газового хаба в Турции
Вице-премьер Новак назвал идею создания газового хаба в Турции перспективной
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Турция может быть хабом для поставок российских энергоресурсов, в том числе в Европу; создание газотранспортных мощностей через эту страну очень перспективно, а в качестве одной из идей будет проработано строительство новых ниток "Турецкого потока", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
"В целом я считаю, что это очень перспективно, поскольку здесь нет других стран, можно напрямую работать с Турцией по поставкам энергетических ресурсов. И как хаб Турция может быть, в том числе и для поставок энергетических ресурсов в Европу", - сказал Новак, комментируя идею, озвученную президентом РФ Владимиром Путиным
.
Турецкие партнеры уже сообщили, что изучат это предложение российской стороны, напомнил Новак.
При этом на вопрос, рассматривается ли строительство дополнительных ниток "Турецкого потока" в рамках реализации данного предложения, Новак ответил: "Президент об этом сказал. Это как один из вариантов, который может быть рассмотрен. Как идея. Она будет прорабатываться".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.