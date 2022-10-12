https://ria.ru/20221012/turtsiya-1823421317.html

Новак прокомментировал идею создания газового хаба в Турции

Новак прокомментировал идею создания газового хаба в Турции - РИА Новости, 12.10.2022

Новак прокомментировал идею создания газового хаба в Турции

Турция может быть хабом для поставок российских энергоресурсов, в том числе в Европу; создание газотранспортных мощностей через эту страну очень перспективно, а РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:06

2022-10-12T16:06

2022-10-12T16:31

экономика

турция

европа

россия

александр новак

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Турция может быть хабом для поставок российских энергоресурсов, в том числе в Европу; создание газотранспортных мощностей через эту страну очень перспективно, а в качестве одной из идей будет проработано строительство новых ниток "Турецкого потока", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели."В целом я считаю, что это очень перспективно, поскольку здесь нет других стран, можно напрямую работать с Турцией по поставкам энергетических ресурсов. И как хаб Турция может быть, в том числе и для поставок энергетических ресурсов в Европу", - сказал Новак, комментируя идею, озвученную президентом РФ Владимиром Путиным.Турецкие партнеры уже сообщили, что изучат это предложение российской стороны, напомнил Новак.При этом на вопрос, рассматривается ли строительство дополнительных ниток "Турецкого потока" в рамках реализации данного предложения, Новак ответил: "Президент об этом сказал. Это как один из вариантов, который может быть рассмотрен. Как идея. Она будет прорабатываться".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/neft-1823423629.html

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европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, европа, россия, александр новак