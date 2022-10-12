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Профсоюзы во Франции призвали рабочих TotalEnergies продолжать забастовку - РИА Новости, 12.10.2022
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Профсоюзы во Франции призвали рабочих TotalEnergies продолжать забастовку
Профсоюзы во Франции призвали рабочих TotalEnergies продолжать забастовку - РИА Новости, 12.10.2022
Профсоюзы во Франции призвали рабочих TotalEnergies продолжать забастовку
Профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Сила рабочих" (FO) после встречи с руководством TotalEnergies в среду призвали сотрудников не прекращать... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:37
2022-10-12T18:38
в мире
франция
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ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. Профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Сила рабочих" (FO) после встречи с руководством TotalEnergies в среду призвали сотрудников не прекращать забастовку, несмотря на угрозы правительства подавить социальное движение, сообщил представитель CGT на переговорах Тьери Дефрен."CGT призывает не прекращать забастовку в TotalEnergies. Руководство, по всей видимости, не заинтересовано в том, чтоб выступить с предложениями, которые могли бы положить конец забастовке, но требуют, чтобы бастующие сначала обеспечили возобновление поставок топлива из нефтехранилищ, на которых происходит забастовка", - сообщил Дефрен, вступление которого транслировал телеканал BFMTV.FO в коммюнике также сообщили, что продолжат протестовать.Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies начались 27 сентября, сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.На данный момент блокированы 4 из 5 заводов, принадлежащих компании: крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, на который приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи. Также забастовки проходят на НПЗ Фос и НПЗ Порт-Жером-Граваншон компании Esso-Exxonmobil. Ранее в среду власти Франции заявили, что приступят к разблокированию нефтехранилища на НПЗ Порт-Жером-Граваншон.Забастовки привели к отсутствию топлива на каждой третьей заправке страны.
https://ria.ru/20221012/frantsiya-1823330396.html
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в мире, франция
В мире, Франция
18:37 12.10.2022 (обновлено: 18:38 12.10.2022)
 
Профсоюзы во Франции призвали рабочих TotalEnergies продолжать забастовку

Профсоюзы во Франции призвали сотрудников TotalEnergies не прекращать забастовку

© AP Photo / Adrienne SurprenantДемонстрация в Париже, Франция
Демонстрация в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Демонстрация в Париже, Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. Профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Сила рабочих" (FO) после встречи с руководством TotalEnergies в среду призвали сотрудников не прекращать забастовку, несмотря на угрозы правительства подавить социальное движение, сообщил представитель CGT на переговорах Тьери Дефрен.
"CGT призывает не прекращать забастовку в TotalEnergies. Руководство, по всей видимости, не заинтересовано в том, чтоб выступить с предложениями, которые могли бы положить конец забастовке, но требуют, чтобы бастующие сначала обеспечили возобновление поставок топлива из нефтехранилищ, на которых происходит забастовка", - сообщил Дефрен, вступление которого транслировал телеканал BFMTV.
Флаги на территории посольства Франции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Во Франции созывают межведомственную встречу из-за проблем с топливом
FO в коммюнике также сообщили, что продолжат протестовать.
Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies начались 27 сентября, сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.
На данный момент блокированы 4 из 5 заводов, принадлежащих компании: крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, на который приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи. Также забастовки проходят на НПЗ Фос и НПЗ Порт-Жером-Граваншон компании Esso-Exxonmobil. Ранее в среду власти Франции заявили, что приступят к разблокированию нефтехранилища на НПЗ Порт-Жером-Граваншон.
Забастовки привели к отсутствию топлива на каждой третьей заправке страны.
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