https://ria.ru/20221012/totalenergies-1823497532.html

Профсоюзы во Франции призвали рабочих TotalEnergies продолжать забастовку

Профсоюзы во Франции призвали рабочих TotalEnergies продолжать забастовку - РИА Новости, 12.10.2022

Профсоюзы во Франции призвали рабочих TotalEnergies продолжать забастовку

Профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Сила рабочих" (FO) после встречи с руководством TotalEnergies в среду призвали сотрудников не прекращать... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:37

2022-10-12T18:37

2022-10-12T18:38

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ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. Профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Сила рабочих" (FO) после встречи с руководством TotalEnergies в среду призвали сотрудников не прекращать забастовку, несмотря на угрозы правительства подавить социальное движение, сообщил представитель CGT на переговорах Тьери Дефрен."CGT призывает не прекращать забастовку в TotalEnergies. Руководство, по всей видимости, не заинтересовано в том, чтоб выступить с предложениями, которые могли бы положить конец забастовке, но требуют, чтобы бастующие сначала обеспечили возобновление поставок топлива из нефтехранилищ, на которых происходит забастовка", - сообщил Дефрен, вступление которого транслировал телеканал BFMTV.FO в коммюнике также сообщили, что продолжат протестовать.Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies начались 27 сентября, сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.На данный момент блокированы 4 из 5 заводов, принадлежащих компании: крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, на который приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи. Также забастовки проходят на НПЗ Фос и НПЗ Порт-Жером-Граваншон компании Esso-Exxonmobil. Ранее в среду власти Франции заявили, что приступят к разблокированию нефтехранилища на НПЗ Порт-Жером-Граваншон.Забастовки привели к отсутствию топлива на каждой третьей заправке страны.

https://ria.ru/20221012/frantsiya-1823330396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция