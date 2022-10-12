18:37 12.10.2022 (обновлено: 18:38 12.10.2022)
Профсоюзы во Франции призвали рабочих TotalEnergies продолжать забастовку
Профсоюзы во Франции призвали сотрудников TotalEnergies не прекращать забастовку
© AP Photo / Adrienne SurprenantДемонстрация в Париже, Франция
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Демонстрация в Париже, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. Профсоюзы "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Сила рабочих" (FO) после встречи с руководством TotalEnergies в среду призвали сотрудников не прекращать забастовку, несмотря на угрозы правительства подавить социальное движение, сообщил представитель CGT на переговорах Тьери Дефрен.
"CGT призывает не прекращать забастовку в TotalEnergies. Руководство, по всей видимости, не заинтересовано в том, чтоб выступить с предложениями, которые могли бы положить конец забастовке, но требуют, чтобы бастующие сначала обеспечили возобновление поставок топлива из нефтехранилищ, на которых происходит забастовка", - сообщил Дефрен, вступление которого транслировал телеканал BFMTV.
FO в коммюнике также сообщили, что продолжат протестовать.
Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies начались 27 сентября, сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.
На данный момент блокированы 4 из 5 заводов, принадлежащих компании: крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, на который приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи. Также забастовки проходят на НПЗ Фос и НПЗ Порт-Жером-Граваншон компании Esso-Exxonmobil. Ранее в среду власти Франции заявили, что приступят к разблокированию нефтехранилища на НПЗ Порт-Жером-Граваншон.
Забастовки привели к отсутствию топлива на каждой третьей заправке страны.