https://ria.ru/20221012/toplivo-1823550696.html

Макрон заявил, что поставки топлива на АЗС Франции скоро восстановятся

Макрон заявил, что поставки топлива на АЗС Франции скоро восстановятся - РИА Новости, 12.10.2022

Макрон заявил, что поставки топлива на АЗС Франции скоро восстановятся

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что кризис с поставками топлива на заправки на фоне продолжающихся забастовок на НПЗ TotalEnergies и Esso-ExxonMobil... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T23:44

2022-10-12T23:44

2022-10-12T23:44

в мире

эммануэль макрон

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нормандия

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ПАРИЖ, 12 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что кризис с поставками топлива на заправки на фоне продолжающихся забастовок на НПЗ TotalEnergies и Esso-ExxonMobil будет преодолен в течение следующей недели."Ситуация нормализуется в течение будущей недели. Это социальный конфликт между руководством и сотрудниками на двух предприятиях. И я призываю обе стороны к ответственности. Соглашение с Esso-ExxonMobil было подписано. Премьер-министр заявила о том, что забастовка будет прекращена, и я поддерживаю это, потому что есть люди, которые всегда готовы пойти еще дальше. Эта ситуация неприемлема", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 2 в среду.Президент отверг обвинения в том, что правительство должно было предотвратить усугубление ситуации. "Мы всегда думаем, что все зависит от президента и от правительства. Каждый должен быть на своем месте и брать на себя ответственность. Есть предприятие, его руководитель и акционеры, есть сотрудники. Никто не должен вмешиваться в этот социальный диалог. Но я выступаю за диалог, а не за блокирование государства", - добавил он.Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies начались 27 сентября, сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.На данный момент блокированы четыре из пяти заводов, принадлежащих компании: крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, на который приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.Также забастовки проходят на НПЗ Фос и НПЗ Порт-Жером-Граваншон компании Esso-Exxonmobil.Ранее в среду власти Франции заявили, что приступят к разблокированию нефтехранилища на НПЗ Порт-Жером-Граваншон.Забастовки привели к отсутствию топлива на каждой третьей заправке страны. Согласно опросу Elabe для BFMTV, опубликованного в среду, почти 80% французов считают, что власти не справляются с кризисом на НПЗ страны.

https://ria.ru/20221012/frantsiya-1823330396.html

https://ria.ru/20221012/totalenergies-1823497532.html

https://ria.ru/20221011/totalenergies-1823048043.html

франция

гавр

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