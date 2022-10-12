https://ria.ru/20221012/toplivo-1823353630.html

В Минфине заявили о недопустимости экспорта из России топлива с демпфером

В Минфине заявили о недопустимости экспорта из России топлива с демпфером - РИА Новости, 12.10.2022

В Минфине заявили о недопустимости экспорта из России топлива с демпфером

Экспорт из России топлива, за который был выплачен демпфер для сдерживания внутренних цен, неприемлем, обсуждаются решения проблемы, заявил замминистра финансов РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:26

2022-10-12T13:26

2022-10-12T14:29

экономика

цены на нефть

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россия

москва

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экспорт из России топлива, за который был выплачен демпфер для сдерживания внутренних цен, неприемлем, обсуждаются решения проблемы, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов."Таких решений нет, проблему надо решать. Ограничение не обсуждается, но проблема есть, ее надо решать. Те, кто покупает нефтепродукты на внутреннем рынке с демпфером и экспортирует, по сути дела занимается налоговой оптимизацией. Конечно, мы будем эту проблему в ближайшее время решать", — сказал Сазанов журналистам на Российской энергетической неделе."Сейчас мы обсуждаем различные варианты, но мы найдем решение. Это неприемлемо", — добавил он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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