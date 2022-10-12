https://ria.ru/20221012/svyazi-1823345636.html

Липецкая область и турецкий бизнес изучают перспективы развития связей

Липецкая область и турецкий бизнес изучают перспективы развития связей - РИА Новости, 12.10.2022

Липецкая область и турецкий бизнес изучают перспективы развития связей

Перспективы развития экономических связей Липецкой области с Турцией обсудил губернатор области Игорь Артамонов с представителями турецкой бизнес-миссии,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:11

2022-10-12T13:11

2022-10-12T13:11

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

технологии

турция

россия

экономика

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ЛИПЕЦК, 12 окт – РИА Новости. Перспективы развития экономических связей Липецкой области с Турцией обсудил губернатор области Игорь Артамонов с представителями турецкой бизнес-миссии, сообщает пресс-службе правительства региона. В состав турецкой делегации входят представители корпораций и компаний в сфере промышленности, энергетики, строительного сектора, в частности ассоциации ведущих турецких производителей насосного, клапанного оборудования и аксессуаров, холдинга "Dalgakiran" - крупного турецкого производителя промышленных компрессоров с продажами продукции в 100 странах мира, ведущего международного генподрядчика и проектировщика "Esta Contruction".По информации пресс-службы, основная цель визита - выработка механизма формирования и продвижения экспортно-импортных потоков предприятий Липецкой области.Он также выразил готовность обсуждать все формы партнерства – выгодные условия для локализации бизнеса, совместные проекты и календарь интересных презентационных событий как в России, так и в Турецкой Республике.По данным пресс-службы, в первом полугодии 2022 года внешнеторговый оборот Липецкой области с Турцией увеличился на 64 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 800 миллионов долларов. Турецкая республика по торговому обороту с регионом занимает третье место, что составляет 16 процентов от общего торгового оборота.-

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липецкая область

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, технологии, турция, россия, экономика