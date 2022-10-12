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Липецкая область и турецкий бизнес изучают перспективы развития связей - РИА Новости, 12.10.2022
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Липецкая область
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Липецкая область и турецкий бизнес изучают перспективы развития связей
Липецкая область и турецкий бизнес изучают перспективы развития связей - РИА Новости, 12.10.2022
Липецкая область и турецкий бизнес изучают перспективы развития связей
Перспективы развития экономических связей Липецкой области с Турцией обсудил губернатор области Игорь Артамонов с представителями турецкой бизнес-миссии,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:11
2022-10-12T13:11
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
технологии
турция
россия
экономика
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ЛИПЕЦК, 12 окт – РИА Новости. Перспективы развития экономических связей Липецкой области с Турцией обсудил губернатор области Игорь Артамонов с представителями турецкой бизнес-миссии, сообщает пресс-службе правительства региона. В состав турецкой делегации входят представители корпораций и компаний в сфере промышленности, энергетики, строительного сектора, в частности ассоциации ведущих турецких производителей насосного, клапанного оборудования и аксессуаров, холдинга "Dalgakiran" - крупного турецкого производителя промышленных компрессоров с продажами продукции в 100 странах мира, ведущего международного генподрядчика и проектировщика "Esta Contruction".По информации пресс-службы, основная цель визита - выработка механизма формирования и продвижения экспортно-импортных потоков предприятий Липецкой области.Он также выразил готовность обсуждать все формы партнерства – выгодные условия для локализации бизнеса, совместные проекты и календарь интересных презентационных событий как в России, так и в Турецкой Республике.По данным пресс-службы, в первом полугодии 2022 года внешнеторговый оборот Липецкой области с Турцией увеличился на 64 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 800 миллионов долларов. Турецкая республика по торговому обороту с регионом занимает третье место, что составляет 16 процентов от общего торгового оборота.-
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липецкая область, игорь артамонов, технологии, турция, россия, экономика
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Технологии, Турция, Россия, Экономика
13:11 12.10.2022
 

Липецкая область и турецкий бизнес изучают перспективы развития связей

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с турецкой делегацией
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с турецкой делегацией - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с турецкой делегацией
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ЛИПЕЦК, 12 окт – РИА Новости. Перспективы развития экономических связей Липецкой области с Турцией обсудил губернатор области Игорь Артамонов с представителями турецкой бизнес-миссии, сообщает пресс-службе правительства региона.
В состав турецкой делегации входят представители корпораций и компаний в сфере промышленности, энергетики, строительного сектора, в частности ассоциации ведущих турецких производителей насосного, клапанного оборудования и аксессуаров, холдинга "Dalgakiran" - крупного турецкого производителя промышленных компрессоров с продажами продукции в 100 странах мира, ведущего международного генподрядчика и проектировщика "Esta Contruction".
По информации пресс-службы, основная цель визита - выработка механизма формирования и продвижения экспортно-импортных потоков предприятий Липецкой области.
"Липецкая область имеет значительный и успешный опыт в работе с международным бизнесом. Сложные высокотехнологичные производственные проекты как российских, так и зарубежных компаний, находят здесь все необходимое для своего развития – кадры, качественную инфраструктуру, ресурсы, системную поддержку органов власти, льготные условия и, конечно же, профессиональное сопровождение", – сказал Артамонов.
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Он также выразил готовность обсуждать все формы партнерства – выгодные условия для локализации бизнеса, совместные проекты и календарь интересных презентационных событий как в России, так и в Турецкой Республике.
По данным пресс-службы, в первом полугодии 2022 года внешнеторговый оборот Липецкой области с Турцией увеличился на 64 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 800 миллионов долларов. Турецкая республика по торговому обороту с регионом занимает третье место, что составляет 16 процентов от общего торгового оборота.-
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновТехнологииТурцияРоссияЭкономика
 
 
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