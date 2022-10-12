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Строительство музейного центра в Рязани планируется завершить в 2023 году

Строительство музейного центра в Рязани планируется завершить в 2023 году - РИА Новости, 12.10.2022

Строительство музейного центра в Рязани планируется завершить в 2023 году

Строящийся в течение нескольких лет музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника планируется запустить в 2023 году, до конца того же года РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:34

2022-10-12T15:34

2022-10-12T15:34

рязанская область

павел малков

иван павлов

александр солженицын

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рязань

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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Строящийся в течение нескольких лет музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника планируется запустить в 2023 году, до конца того же года предполагается завершить работы в здании старейшего учебного заведения региона - гимназии №2, сообщил губернатор Павел Малков."Эти объекты очень много лет стояли без движения. Один из первых вопросов, который я тоже задал, когда приехал в Рязанскую область. Мы провели цикл встреч с федеральным министерством культуры, все сроки разморожены. Сейчас (работы - ред.) идут полным ходом. В следующем году и тот, и другой объект будут запущены. Думаю, что музей достроится в первом квартале. Плюс определенное время для приемки и на размещение экспозиции. Школу очень будем стараться открыть к 1 сентября. Пока строители говорят, что вряд ли, скорее всего это займет весь следующий год. Но мы все-таки очень постараемся", - рассказал Малков на пресс-конференции в среду.О начале строительства нового музейного центра для Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника пресс-служба учреждения сообщала в 2015 году. Уточнялось, что общая площадь объекта составит более 19 тысяч квадратных метров, новое здание спроектировано специально для размещения всех экспозиций и позволит выставить те фонды, для которых пока нет места.Гимназия №2, как уточняется на сайте правительства региона, является старейшим учебным заведением области, с которым связаны имена Нобелевских лауреатов Ивана Павлова и Александра Солженицына, Героя Советского Союза Николая Стройкова.

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павел малков, иван павлов, александр солженицын, рязанская область, рязань