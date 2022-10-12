https://ria.ru/20221012/stazhirovka-1823310738.html

Курсант "Муравьев-Амурский 2030" стажируется в Миновостокразвития

Курсант "Муравьев-Амурский 2030" стажируется в Миновостокразвития - РИА Новости, 12.10.2022

Курсант "Муравьев-Амурский 2030" стажируется в Миновостокразвития

Участник программы подготовки госслужащих для Дальнего Востока Владимир Лущинский приступил к стажировке в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:08

2022-10-12T11:08

2022-10-12T11:08

дальний восток

сколково

дальневосточный федеральный университет

муравьев-амурский 2030

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Участник программы подготовки госслужащих для Дальнего Востока Владимир Лущинский приступил к стажировке в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030"."Стажировка в Минвостокразвития России — это уникальная возможность для участников "Муравьев – Амурский 2030" разобраться в механизмах взаимодействия всей системы: самого министерства, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, других подведомственных организаций, субъектов ДФО. Курсанты не просто наблюдают за работой отделов и департаментов, они прикрепляются к руководителю и следуют за ним, выполняя поручения и изучая отраслевые вопросы. Профессиональным опытом, знаниями и личным подходом к делу делятся и наставники – заместители министра. Такой формат взаимодействия дает участникам стажировки задел на будущее – понимание специфики работы федеральных органов власти и их отдельных структур, системы внутреннего взаимодействия – важный навык для регионального управленца", - говорится в пресс-релизе.Лущинский выразил уверенность в том, что формат стажировки, "погружения" в работу команды абсолютно необходим для участников программы."И это погружение должно осуществляться на разных уровнях работы. Без этих знаний будет сложнее понять не только специфику работы и взаимодействия всей системы развития Дальнего Востока, но и что-то эффективно проектировать и внедрять в жизнь. Потому что работа всех этих структур нацелена на улучшение жизни ДФО. И это уравнение не работает без детального понимания обеих частей – запросов и нужд самого региона и федеральных ресурсов для решения задач", - сказал Лущинский, слова которого цитирует пресс-офис программы.Лущинский родился на Дальнем Востоке в городе Магадане. Закончил Университет Аэрокосмического Приборостроения в Санкт-Петербурге по специальности "Мировая экономика" в 2010 году. С 2011 года работал в ПАО Сбербанк. Прошел карьерный путь от простого менеджера по продажам кредитных карт в Петербурге до руководителя направления документарного бизнеса в Центральном Аппарате Сбера в Москве. В 2017 году прошел повышение квалификации по специальности "Бухгалтерский учет" в Московском Университете технологий и управления им. К. Г. Разумовского. В 2022 завершил программу "МВА" в Корпоративном университете Сбера.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дальний восток, сколково, дальневосточный федеральный университет, муравьев-амурский 2030