https://ria.ru/20221012/stabilizatsiya-1823550859.html

В "Укрэнерго" заявили о стабилизации энергопитания Киева

В "Укрэнерго" заявили о стабилизации энергопитания Киева - РИА Новости, 12.10.2022

В "Укрэнерго" заявили о стабилизации энергопитания Киева

"Укрэнерго" сообщает о стабилизации энергопитания Киева и центральных областей Украины, заявляет, что в среду вечером может отказаться от принудительных... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T23:45

2022-10-12T23:45

2022-10-12T23:45

специальная военная операция на украине

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киевская область

укрэнерго

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Укрэнерго" сообщает о стабилизации энергопитания Киева и центральных областей Украины, заявляет, что в среду вечером может отказаться от принудительных ограничений на потребление электроэнергии в этих регионах, пишет украинское издание Страна.ua.Украинские СМИ в понедельник сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, киев, украина, киевская область, укрэнерго