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В "Укрэнерго" заявили о стабилизации энергопитания Киева - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/stabilizatsiya-1823550859.html
В "Укрэнерго" заявили о стабилизации энергопитания Киева
В "Укрэнерго" заявили о стабилизации энергопитания Киева - РИА Новости, 12.10.2022
В "Укрэнерго" заявили о стабилизации энергопитания Киева
"Укрэнерго" сообщает о стабилизации энергопитания Киева и центральных областей Украины, заявляет, что в среду вечером может отказаться от принудительных... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:45
2022-10-12T23:45
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
киев
украина
киевская область
укрэнерго
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Укрэнерго" сообщает о стабилизации энергопитания Киева и центральных областей Украины, заявляет, что в среду вечером может отказаться от принудительных ограничений на потребление электроэнергии в этих регионах, пишет украинское издание Страна.ua.Украинские СМИ в понедельник сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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в мире, владимир путин, киев, украина, киевская область, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Киев, Украина, Киевская область, Укрэнерго
23:45 12.10.2022
 
В "Укрэнерго" заявили о стабилизации энергопитания Киева

В "Укрэнерго" заявили о стабилизации энергопитания Киева и центральных областей страны

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкТрансформаторная площадка
Трансформаторная площадка - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Укрэнерго" сообщает о стабилизации энергопитания Киева и центральных областей Украины, заявляет, что в среду вечером может отказаться от принудительных ограничений на потребление электроэнергии в этих регионах, пишет украинское издание Страна.ua.
"Укрэнерго стабилизировало энергопитание Киева и центральных областей Украины. Сегодня вечером велика вероятность, что нам не придется вводить принудительные ограничения потребителей в этих регионах", - цитирует издание заявление компании.
Украинские СМИ в понедельник сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинКиевУкраинаКиевская областьУкрэнерго
 
 
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