В "Укрэнерго" заявили о стабилизации энергопитания Киева
В "Укрэнерго" заявили о стабилизации энергопитания Киева и центральных областей страны
Трансформаторная площадка. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Укрэнерго" сообщает о стабилизации энергопитания Киева и центральных областей Украины, заявляет, что в среду вечером может отказаться от принудительных ограничений на потребление электроэнергии в этих регионах, пишет украинское издание Страна.ua.
"Укрэнерго стабилизировало энергопитание Киева и центральных областей Украины. Сегодня вечером велика вероятность, что нам не придется вводить принудительные ограничения потребителей в этих регионах", - цитирует издание заявление компании.
Украинские СМИ в понедельник сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.