https://ria.ru/20221012/sotrudnichestvo-1823516650.html

Белоруссия готовится сотрудничать с Россией в сфере сервисного обслуживания

Белоруссия готовится сотрудничать с Россией в сфере сервисного обслуживания - РИА Новости, 12.10.2022

Белоруссия готовится сотрудничать с Россией в сфере сервисного обслуживания

Энергетики Белоруссии договорились развивать сотрудничество с российскими коллегами в области сервисного обслуживания энергообъектов, сообщается в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:58

2022-10-12T19:58

2022-10-12T19:58

технологии

россия

минск

белоруссия

белэнерго

русатом сервис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg

МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Энергетики Белоруссии договорились развивать сотрудничество с российскими коллегами в области сервисного обслуживания энергообъектов, сообщается в Telegram-канале белорусского минэнерго."Энергетики Беларуси будут развивать сотрудничество с российскими коллегами в области сервисного обслуживания энергообъектов. Соответствующий меморандум подписан сегодня в Минске между производственным объединением "Белэнерго", ОАО "Белэнергоремналадка" и компанией "Русатом Сервис", - говорится в сообщении.Отмечается, что документ предусматривает взаимодействие сторон по вопросам сервисного обслуживания объектов атомной, тепловой и возобновляемой энергетики."В числе приоритетных направлений партнерства - поставка оборудования, запасных частей и материалов, необходимых для эксплуатации, технического обслуживания и модернизации энергообъектов, разработка и поставка цифровых систем и программных комплексов, повышение квалификации ремонтного персонала", - говорится в сообщении.Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявлял, что в условиях западных санкций предприятия отрасли работают над темой импортозамещения. Он отмечал, что максимально задействованы возможности организаций энергосистемы и промышленных предприятий страны для замещения отдельного оборудования и запчастей, узлов и комплектующих импортного производства на белорусское с применением такого нового метода, как реинжиниринг. По словам министра, также прорабатываются вопросы сервисного обслуживания оборудования с привлечением российских компаний, имеются конкретные предложения о развитии взаимовыгодного сотрудничества с РФ в этой сфере.Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Западные страны также ввели санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.

https://ria.ru/20221010/voyska-1822769076.html

https://ria.ru/20221003/nalogi-1821178286.html

россия

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, россия, минск, белоруссия, белэнерго, русатом сервис