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Белоруссия готовится сотрудничать с Россией в сфере сервисного обслуживания - РИА Новости, 12.10.2022
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Белоруссия готовится сотрудничать с Россией в сфере сервисного обслуживания
Белоруссия готовится сотрудничать с Россией в сфере сервисного обслуживания - РИА Новости, 12.10.2022
Белоруссия готовится сотрудничать с Россией в сфере сервисного обслуживания
Энергетики Белоруссии договорились развивать сотрудничество с российскими коллегами в области сервисного обслуживания энергообъектов, сообщается в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:58
2022-10-12T19:58
технологии
россия
минск
белоруссия
белэнерго
русатом сервис
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Энергетики Белоруссии договорились развивать сотрудничество с российскими коллегами в области сервисного обслуживания энергообъектов, сообщается в Telegram-канале белорусского минэнерго."Энергетики Беларуси будут развивать сотрудничество с российскими коллегами в области сервисного обслуживания энергообъектов. Соответствующий меморандум подписан сегодня в Минске между производственным объединением "Белэнерго", ОАО "Белэнергоремналадка" и компанией "Русатом Сервис", - говорится в сообщении.Отмечается, что документ предусматривает взаимодействие сторон по вопросам сервисного обслуживания объектов атомной, тепловой и возобновляемой энергетики."В числе приоритетных направлений партнерства - поставка оборудования, запасных частей и материалов, необходимых для эксплуатации, технического обслуживания и модернизации энергообъектов, разработка и поставка цифровых систем и программных комплексов, повышение квалификации ремонтного персонала", - говорится в сообщении.Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявлял, что в условиях западных санкций предприятия отрасли работают над темой импортозамещения. Он отмечал, что максимально задействованы возможности организаций энергосистемы и промышленных предприятий страны для замещения отдельного оборудования и запчастей, узлов и комплектующих импортного производства на белорусское с применением такого нового метода, как реинжиниринг. По словам министра, также прорабатываются вопросы сервисного обслуживания оборудования с привлечением российских компаний, имеются конкретные предложения о развитии взаимовыгодного сотрудничества с РФ в этой сфере.Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Западные страны также ввели санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
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технологии, россия, минск, белоруссия, белэнерго, русатом сервис
Технологии, Россия, Минск, Белоруссия, Белэнерго, Русатом Сервис
19:58 12.10.2022
 
Белоруссия готовится сотрудничать с Россией в сфере сервисного обслуживания

Энергетики Белоруссии намерены сотрудничать с Россией в сфере сервисного обслуживания

© POOL / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Энергетики Белоруссии договорились развивать сотрудничество с российскими коллегами в области сервисного обслуживания энергообъектов, сообщается в Telegram-канале белорусского минэнерго.
"Энергетики Беларуси будут развивать сотрудничество с российскими коллегами в области сервисного обслуживания энергообъектов. Соответствующий меморандум подписан сегодня в Минске между производственным объединением "Белэнерго", ОАО "Белэнергоремналадка" и компанией "Русатом Сервис", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что документ предусматривает взаимодействие сторон по вопросам сервисного обслуживания объектов атомной, тепловой и возобновляемой энергетики.
"В числе приоритетных направлений партнерства - поставка оборудования, запасных частей и материалов, необходимых для эксплуатации, технического обслуживания и модернизации энергообъектов, разработка и поставка цифровых систем и программных комплексов, повышение квалификации ремонтного персонала", - говорится в сообщении.
Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявлял, что в условиях западных санкций предприятия отрасли работают над темой импортозамещения. Он отмечал, что максимально задействованы возможности организаций энергосистемы и промышленных предприятий страны для замещения отдельного оборудования и запчастей, узлов и комплектующих импортного производства на белорусское с применением такого нового метода, как реинжиниринг. По словам министра, также прорабатываются вопросы сервисного обслуживания оборудования с привлечением российских компаний, имеются конкретные предложения о развитии взаимовыгодного сотрудничества с РФ в этой сфере.
Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Западные страны также ввели санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
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ТехнологииРоссияМинскБелоруссияБелэнергоРусатом Сервис
 
 
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