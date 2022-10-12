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Россия подпишет с Марокко соглашение о сотрудничестве по мирному атому - РИА Новости, 12.10.2022
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Россия подпишет с Марокко соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Россия подпишет с Марокко соглашение о сотрудничестве по мирному атому - РИА Новости, 12.10.2022
Россия подпишет с Марокко соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Россия подпишет с Марокко межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:21
2022-10-12T18:46
марокко
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия подпишет с Марокко межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.Распоряжением одобрен представленный "Росатомом" и согласованный с МИД РФ, а также другими органами власти и предварительно проработанный с марокканской стороной проект межправсоглашения. "Росатому" поручено вместе с российским МИД провести переговоры с марокканскими партнерами и по достижении договоренности подписать соглашение.
https://ria.ru/20220924/energetika-1819129724.html
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марокко, россия
Марокко, Россия
18:21 12.10.2022 (обновлено: 18:46 12.10.2022)
 
Россия подпишет с Марокко соглашение о сотрудничестве по мирному атому

Россия подпишет с Марокко соглашение о сотрудничестве по мирному атому

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкФлаг Марокко
Флаг Марокко - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг Марокко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия подпишет с Марокко межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.
Распоряжением одобрен представленный "Росатомом" и согласованный с МИД РФ, а также другими органами власти и предварительно проработанный с марокканской стороной проект межправсоглашения. "Росатому" поручено вместе с российским МИД провести переговоры с марокканскими партнерами и по достижении договоренности подписать соглашение.
Бельгия - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 11:06
Бельгия впервые останавливает блок АЭС в рамках отказа от атомной энергии
 
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