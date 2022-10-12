https://ria.ru/20221012/soglashenie-1823491143.html
Россия подпишет с Марокко соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Россия подпишет с Марокко соглашение о сотрудничестве по мирному атому - РИА Новости, 12.10.2022
Россия подпишет с Марокко соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Россия подпишет с Марокко межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:21
2022-10-12T18:21
2022-10-12T18:46
марокко
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия подпишет с Марокко межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.Распоряжением одобрен представленный "Росатомом" и согласованный с МИД РФ, а также другими органами власти и предварительно проработанный с марокканской стороной проект межправсоглашения. "Росатому" поручено вместе с российским МИД провести переговоры с марокканскими партнерами и по достижении договоренности подписать соглашение.
https://ria.ru/20220924/energetika-1819129724.html
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марокко, россия
18:21 12.10.2022 (обновлено: 18:46 12.10.2022)
Россия подпишет с Марокко соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Россия подпишет с Марокко соглашение о сотрудничестве по мирному атому