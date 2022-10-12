https://ria.ru/20221012/soglashenie-1823410356.html

Власти подписали соглашение о создании агломерации Сургут-Нефтеюганск

Власти подписали соглашение о создании агломерации Сургут-Нефтеюганск - РИА Новости, 12.10.2022

Власти подписали соглашение о создании агломерации Сургут-Нефтеюганск

Власти Сургутского района подписали с четырьмя муниципалитетами соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления в целях развития крупной городской... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:43

2022-10-12T15:43

2022-10-12T19:47

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

нефтеюганск

сургут

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СУРГУТ, 12 окт – РИА Новости. Власти Сургутского района подписали с четырьмя муниципалитетами соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления в целях развития крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск, сообщил глава района Андрей Трубецкой.Соглашение заключено между администрациями Сургутского района, Сургута, Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха.По его словам, стороны объединятся с целью устойчивого социального и экономического, а также демографического развития для каждого муниципального образования в отдельности и агломерации в целом за счет реализации межмуниципальных проектов.Он также отметил, что на сегодняшний день уже есть как минимум один будущий проект - продолжение улицы Игоря Киртбая, которая станет дублером одной из главных магистралей Сургута – Тюменского тракта - в сторону поселка Белый Яр, расположенного в 10 километрах от города.По его словам, создание агломераций - федеральный тренд. По этому пути уже пошли многие регионы. Согласно стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 в регионе планируется создать восемь агломераций. В том числе Сургут-Нефтеюганск.

https://ria.ru/20220930/proekty-1820684511.html

сургутский район

нефтеюганск

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сургутский район, нефтеюганск, сургут