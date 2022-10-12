https://ria.ru/20221012/soglashenie-1823410356.html
Власти подписали соглашение о создании агломерации Сургут-Нефтеюганск
Власти подписали соглашение о создании агломерации Сургут-Нефтеюганск - РИА Новости, 12.10.2022
Власти подписали соглашение о создании агломерации Сургут-Нефтеюганск
Власти Сургутского района подписали с четырьмя муниципалитетами соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления в целях развития крупной городской... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:43
2022-10-12T15:43
2022-10-12T19:47
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
нефтеюганск
сургут
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823407919_80:139:921:612_1920x0_80_0_0_f279866ecfd8fa8f8d7c3a15a791ac71.jpg
СУРГУТ, 12 окт – РИА Новости. Власти Сургутского района подписали с четырьмя муниципалитетами соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления в целях развития крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск, сообщил глава района Андрей Трубецкой.Соглашение заключено между администрациями Сургутского района, Сургута, Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха.По его словам, стороны объединятся с целью устойчивого социального и экономического, а также демографического развития для каждого муниципального образования в отдельности и агломерации в целом за счет реализации межмуниципальных проектов.Он также отметил, что на сегодняшний день уже есть как минимум один будущий проект - продолжение улицы Игоря Киртбая, которая станет дублером одной из главных магистралей Сургута – Тюменского тракта - в сторону поселка Белый Яр, расположенного в 10 километрах от города.По его словам, создание агломераций - федеральный тренд. По этому пути уже пошли многие регионы. Согласно стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 в регионе планируется создать восемь агломераций. В том числе Сургут-Нефтеюганск.
https://ria.ru/20220930/proekty-1820684511.html
сургутский район
нефтеюганск
сургут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823407919_222:79:932:612_1920x0_80_0_0_ac8016746a8b8c9db2757909473fbc3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургутский район, нефтеюганск, сургут
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Нефтеюганск, Сургут
СУРГУТ, 12 окт – РИА Новости. Власти Сургутского района подписали с четырьмя муниципалитетами соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления в целях развития крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
Соглашение заключено между администрациями Сургутского района, Сургута, Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха.
По его словам, стороны объединятся с целью устойчивого социального и экономического, а также демографического развития для каждого муниципального образования в отдельности и агломерации в целом за счет реализации межмуниципальных проектов.
"Это те инфраструктурные проекты, которые выходят за административные границы одного муниципалитета. Сургутский район богат территорией. Здесь можно, например, разместить и логистический, и индустриальный парк для тех же нефтяников", – пояснил Трубецкой.
Он также отметил, что на сегодняшний день уже есть как минимум один будущий проект - продолжение улицы Игоря Киртбая, которая станет дублером одной из главных магистралей Сургута – Тюменского тракта - в сторону поселка Белый Яр
, расположенного в 10 километрах от города.
"В поселок придет современная четырехполосная автомобильная магистраль. Это позволит жителям Белого Яра, всего района и города иметь еще один альтернативный автомобильный проход. А для Белого Яра даст толчок для развития поселенческой дорожной сети", – отметил Трубецкой.
По его словам, создание агломераций - федеральный тренд. По этому пути уже пошли многие регионы. Согласно стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 в регионе планируется создать восемь агломераций. В том числе Сургут-Нефтеюганск.