https://ria.ru/20221012/rost-1823434838.html

Рост цен в мире требует баланса монетарной политики, заявил МВФ

Рост цен в мире требует баланса монетарной политики, заявил МВФ - РИА Новости, 12.10.2022

Рост цен в мире требует баланса монетарной политики, заявил МВФ

Высокая инфляция, рост задолженности и повышение центробанками процентных ставок требуют от правительств по всему миру соблюдать баланс между денежно-кредитной... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:35

2022-10-12T16:35

2022-10-12T16:35

экономика

мвф

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Высокая инфляция, рост задолженности и повышение центробанками процентных ставок требуют от правительств по всему миру соблюдать баланс между денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политиками, полагает директор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар."В контексте высокой инфляции, высокого долга, роста процентных ставок и увеличившейся неопределенности согласованность монетарной и фискальной политики является абсолютным приоритетом для экономической и финансовой стабильности", - заявил он на брифинге для журналистов."Для большинства стран это означает сохранение курса по ужесточению бюджета", - добавил Гаспар.Он отметил, что правительствам важно сделать приоритетом макроэкономическую и финансовую стабильность, "особенно с учетом последних событий на рынке облигаций", которая привела к повышению чувствительности рынка к ослаблению и ухудшению фундаментальных экономических индикаторов.

https://ria.ru/20221011/gosdolg-1823242833.html

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экономика, мвф