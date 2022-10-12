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Рост цен в мире требует баланса монетарной политики, заявил МВФ - РИА Новости, 12.10.2022
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Рост цен в мире требует баланса монетарной политики, заявил МВФ
Рост цен в мире требует баланса монетарной политики, заявил МВФ - РИА Новости, 12.10.2022
Рост цен в мире требует баланса монетарной политики, заявил МВФ
Высокая инфляция, рост задолженности и повышение центробанками процентных ставок требуют от правительств по всему миру соблюдать баланс между денежно-кредитной... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:35
2022-10-12T16:35
экономика
мвф
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Высокая инфляция, рост задолженности и повышение центробанками процентных ставок требуют от правительств по всему миру соблюдать баланс между денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политиками, полагает директор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар."В контексте высокой инфляции, высокого долга, роста процентных ставок и увеличившейся неопределенности согласованность монетарной и фискальной политики является абсолютным приоритетом для экономической и финансовой стабильности", - заявил он на брифинге для журналистов."Для большинства стран это означает сохранение курса по ужесточению бюджета", - добавил Гаспар.Он отметил, что правительствам важно сделать приоритетом макроэкономическую и финансовую стабильность, "особенно с учетом последних событий на рынке облигаций", которая привела к повышению чувствительности рынка к ослаблению и ухудшению фундаментальных экономических индикаторов.
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экономика, мвф
Экономика, МВФ
16:35 12.10.2022
 
Рост цен в мире требует баланса монетарной политики, заявил МВФ

МВФ: рост цен, долгов и ставок ЦБ в мире требуют баланса монетарной и фискальной политики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Высокая инфляция, рост задолженности и повышение центробанками процентных ставок требуют от правительств по всему миру соблюдать баланс между денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политиками, полагает директор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар.
"В контексте высокой инфляции, высокого долга, роста процентных ставок и увеличившейся неопределенности согласованность монетарной и фискальной политики является абсолютным приоритетом для экономической и финансовой стабильности", - заявил он на брифинге для журналистов.
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"Для большинства стран это означает сохранение курса по ужесточению бюджета", - добавил Гаспар.
Он отметил, что правительствам важно сделать приоритетом макроэкономическую и финансовую стабильность, "особенно с учетом последних событий на рынке облигаций", которая привела к повышению чувствительности рынка к ослаблению и ухудшению фундаментальных экономических индикаторов.
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