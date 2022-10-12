https://ria.ru/20221012/resursy-1823388364.html

Благополучие ФРГ держалось на дешевых российских ресурсах, заявил Миллер

Благополучие ФРГ держалось на дешевых российских ресурсах, заявил Миллер - РИА Новости, 12.10.2022

Благополучие ФРГ держалось на дешевых российских ресурсах, заявил Миллер

Благополучие Германии держалось на дешевых энергоресурсах из РФ, национализация рынка и трейдеров только увеличит затраты налогоплательщиков, заявил глава... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:49

2022-10-12T14:49

2022-10-12T15:10

экономика

германия

россия

алексей миллер

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769959159_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_cc066e34486a80a35c15b8f181806028.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Благополучие Германии держалось на дешевых энергоресурсах из РФ, национализация рынка и трейдеров только увеличит затраты налогоплательщиков, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Российской энергетической неделе."Экономический рост - это рост энергопотребления. Сегодня уже отмечалось, что так называемое относительное благополучие Европейского союза и в частности Германии в течение очень долгого времени держалось на дешевых энергоресурсов из России. Продолжалось это более 50 лет. ... Дешевый энергоресурс - газ - давал Германии более чем стократное кредитное плечо для благополучного финансирования немецкой промышленности, фактически это (высокая цена на газ - ред.) удар по экономической модели, которая существовала до последнего времени, это очень серьезный удар", - сказал он.Глава "Газпрома" добавил, что среди шагов, которые предлагаются для решения газовой проблемы в ФРГ, - национализация газового рынка и газовых трейдеров. "А что такое национализация? Это затраты перенести на бюджет, затраты перенести на налогоплательщика", - отметил Миллер.Издание Spiegel со ссылкой на правительственные источники в конце сентября сообщила, что Германия национализирует бывшее дочернее предприятие "Газпрома" Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania). При этом "Газпром" перестал владеть Gazprom Germania еще в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.Также правительство Германии достигло предварительно соглашения с Uniper и его главным акционером - финской Fortum - о национализации крупнейшего импортера газа в стране. Uniper запрашивала 9 миллиардов евро от правительства ФРГ еще в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/potok-1823392770.html

https://ria.ru/20221012/evropa-1823383601.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, германия, россия, алексей миллер, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022