https://ria.ru/20221012/resursy-1823388364.html
Благополучие ФРГ держалось на дешевых российских ресурсах, заявил Миллер
Благополучие ФРГ держалось на дешевых российских ресурсах, заявил Миллер - РИА Новости, 12.10.2022
Благополучие ФРГ держалось на дешевых российских ресурсах, заявил Миллер
Благополучие Германии держалось на дешевых энергоресурсах из РФ, национализация рынка и трейдеров только увеличит затраты налогоплательщиков, заявил глава... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:49
2022-10-12T14:49
2022-10-12T15:10
экономика
германия
россия
алексей миллер
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Благополучие Германии держалось на дешевых энергоресурсах из РФ, национализация рынка и трейдеров только увеличит затраты налогоплательщиков, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Российской энергетической неделе."Экономический рост - это рост энергопотребления. Сегодня уже отмечалось, что так называемое относительное благополучие Европейского союза и в частности Германии в течение очень долгого времени держалось на дешевых энергоресурсов из России. Продолжалось это более 50 лет. ... Дешевый энергоресурс - газ - давал Германии более чем стократное кредитное плечо для благополучного финансирования немецкой промышленности, фактически это (высокая цена на газ - ред.) удар по экономической модели, которая существовала до последнего времени, это очень серьезный удар", - сказал он.Глава "Газпрома" добавил, что среди шагов, которые предлагаются для решения газовой проблемы в ФРГ, - национализация газового рынка и газовых трейдеров. "А что такое национализация? Это затраты перенести на бюджет, затраты перенести на налогоплательщика", - отметил Миллер.Издание Spiegel со ссылкой на правительственные источники в конце сентября сообщила, что Германия национализирует бывшее дочернее предприятие "Газпрома" Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania). При этом "Газпром" перестал владеть Gazprom Germania еще в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.Также правительство Германии достигло предварительно соглашения с Uniper и его главным акционером - финской Fortum - о национализации крупнейшего импортера газа в стране. Uniper запрашивала 9 миллиардов евро от правительства ФРГ еще в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/potok-1823392770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, россия, алексей миллер, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Экономика, Германия, Россия, Алексей Миллер, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
14:49 12.10.2022 (обновлено: 15:10 12.10.2022)
Благополучие ФРГ держалось на дешевых российских ресурсах, заявил Миллер
Миллер заявил, что благополучие Германии держалось на дешевых российских ресурсах
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Благополучие Германии держалось на дешевых энергоресурсах из РФ, национализация рынка и трейдеров только увеличит затраты налогоплательщиков, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Российской энергетической неделе.
"Экономический рост - это рост энергопотребления. Сегодня уже отмечалось, что так называемое относительное благополучие Европейского союза и в частности Германии в течение очень долгого времени держалось на дешевых энергоресурсов из России. Продолжалось это более 50 лет. ... Дешевый энергоресурс - газ - давал Германии более чем стократное кредитное плечо для благополучного финансирования немецкой промышленности, фактически это (высокая цена на газ - ред.) удар по экономической модели, которая существовала до последнего времени, это очень серьезный удар", - сказал он.
Глава "Газпрома" добавил, что среди шагов, которые предлагаются для решения газовой проблемы в ФРГ, - национализация газового рынка и газовых трейдеров. "А что такое национализация? Это затраты перенести на бюджет, затраты перенести на налогоплательщика", - отметил Миллер.
Издание Spiegel со ссылкой на правительственные источники в конце сентября сообщила, что Германия национализирует бывшее дочернее предприятие "Газпрома" Securing Energy for Europe (SEFE, прежнее название Gazprom Germania). При этом "Газпром" перестал владеть Gazprom Germania еще в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.
Также правительство Германии достигло предварительно соглашения с Uniper
и его главным акционером - финской Fortum - о национализации крупнейшего импортера газа в стране. Uniper запрашивала 9 миллиардов евро от правительства ФРГ еще в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.