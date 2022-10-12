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Постпред КНДР призвал уважать референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье - РИА Новости, 12.10.2022
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https://ria.ru/20221012/referendum-1823489081.html
Постпред КНДР призвал уважать референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Постпред КНДР призвал уважать референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье - РИА Новости, 12.10.2022
Постпред КНДР призвал уважать референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях соответствовали уставу ООН, международному праву, а их народы имеют право на самоопределение, заявил в РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:18
2022-10-12T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
референдумы на освобожденных территориях
оон
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
кндр (северная корея)
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ООН, 12 окт – РИА Новости. Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях соответствовали уставу ООН, международному праву, а их народы имеют право на самоопределение, заявил в ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред КНДР при организации Ким Сон.Западные страны на заседании выступают с критикой прошедших референдумов, называя их "бутафорскими"."Мы полагаем, что результаты референдумов должны уважаться в соответствии с базовым принципом самоопределения и невмешательства во внутренние дела других стран", - сказал Ким Сон. Он подчеркнул, что самоопределение является законным правом народов. "…Самоопределение является их суверенным правом свободно выбирать свой суверенитет и международно-политический статус без вмешательства извне, так как это базовый принцип, указанный в Уставе ООН и международном праве", – подчеркнул он."Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей обладают правом свободно определять и избирать свой суверенитет и международно правовой статус по собственному усмотрению. Народы этих регионов использовали свое право посредством референдумов", - отметил северокорейский дипломат. "Мы признаем это. Референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН и международным правом, которые предусматривают принцип равноправия и самоопределения народа. Таким образом, мы уважаем волю народов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и поддержали позицию правительства РФ, принявшего эти регионы в состав РФ", - подчеркнул дипломат.По его словам, Пхеньян настаивает, что принцип самоопределения, прописанный в Уставе ООН, не должен применяться избирательно. "Мы отчетливо помним, что суверенитет и территориальная целостность бывшей Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии были грубо нарушены США и западными странами под предлогом международного мира и безопасности. Но незаконные действия этих государств никогда не подвергались сомнению в СБ ООН", - указал Ким Сон. Он назвал абсурдом, что "западные страны, которые разрушали суверенные государства в прошлом, говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности Украины". "Даже сегодня США вторгаются в дела суверенных государств", - заключил он.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что любое решение о присоединении регионов к России не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. По его мнению, такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято". Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823202899.html
https://ria.ru/20221006/podderzhka-1821865559.html
https://ria.ru/20220927/territorii-1819917526.html
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в мире, референдумы на освобожденных территориях, оон, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, кндр (северная корея), запорожская область, херсонская область , референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Референдумы на освобожденных территориях, ООН, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, КНДР (Северная Корея), Запорожская область, Херсонская область , Референдум в Донбассе
18:18 12.10.2022 (обновлено: 19:05 12.10.2022)
 
Постпред КНДР призвал уважать референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье

Постпред КНДР Ким Сон: референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье отвечали уставу ООН

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. Архивное фото
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ООН, 12 окт – РИА Новости. Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях соответствовали уставу ООН, международному праву, а их народы имеют право на самоопределение, заявил в ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред КНДР при организации Ким Сон.
Западные страны на заседании выступают с критикой прошедших референдумов, называя их "бутафорскими".
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 18:20Специальная военная операция на Украине
Посол КНДР выразил поддержку действиям России на Украине
"Мы полагаем, что результаты референдумов должны уважаться в соответствии с базовым принципом самоопределения и невмешательства во внутренние дела других стран", - сказал Ким Сон. Он подчеркнул, что самоопределение является законным правом народов. "…Самоопределение является их суверенным правом свободно выбирать свой суверенитет и международно-политический статус без вмешательства извне, так как это базовый принцип, указанный в Уставе ООН и международном праве", – подчеркнул он.
"Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей обладают правом свободно определять и избирать свой суверенитет и международно правовой статус по собственному усмотрению. Народы этих регионов использовали свое право посредством референдумов", - отметил северокорейский дипломат. "Мы признаем это. Референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН и международным правом, которые предусматривают принцип равноправия и самоопределения народа. Таким образом, мы уважаем волю народов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и поддержали позицию правительства РФ, принявшего эти регионы в состав РФ", - подчеркнул дипломат.
По его словам, Пхеньян настаивает, что принцип самоопределения, прописанный в Уставе ООН, не должен применяться избирательно. "Мы отчетливо помним, что суверенитет и территориальная целостность бывшей Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии были грубо нарушены США и западными странами под предлогом международного мира и безопасности. Но незаконные действия этих государств никогда не подвергались сомнению в СБ ООН", - указал Ким Сон. Он назвал абсурдом, что "западные страны, которые разрушали суверенные государства в прошлом, говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности Украины". "Даже сегодня США вторгаются в дела суверенных государств", - заключил он.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 07:02
Пушилин оценил поддержку референдумов со стороны КНДР
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что любое решение о присоединении регионов к России не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. По его мнению, такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято". Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 20:43
Случаи признания присоединения территорий
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРеферендумы на освобожденных территорияхООНРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКНДР (Северная Корея)Запорожская областьХерсонская областьРеферендум в Донбассе
 
 
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