https://ria.ru/20221012/referendum-1823489081.html

Постпред КНДР призвал уважать референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье

Постпред КНДР призвал уважать референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье - РИА Новости, 12.10.2022

Постпред КНДР призвал уважать референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье

Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях соответствовали уставу ООН, международному праву, а их народы имеют право на самоопределение, заявил в РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:18

2022-10-12T18:18

2022-10-12T19:05

специальная военная операция на украине

в мире

референдумы на освобожденных территориях

оон

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819912302_368:49:3058:1562_1920x0_80_0_0_2d1dfab3f0fc72071847a5ed807eb51e.jpg

ООН, 12 окт – РИА Новости. Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях соответствовали уставу ООН, международному праву, а их народы имеют право на самоопределение, заявил в ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред КНДР при организации Ким Сон.Западные страны на заседании выступают с критикой прошедших референдумов, называя их "бутафорскими"."Мы полагаем, что результаты референдумов должны уважаться в соответствии с базовым принципом самоопределения и невмешательства во внутренние дела других стран", - сказал Ким Сон. Он подчеркнул, что самоопределение является законным правом народов. "…Самоопределение является их суверенным правом свободно выбирать свой суверенитет и международно-политический статус без вмешательства извне, так как это базовый принцип, указанный в Уставе ООН и международном праве", – подчеркнул он."Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей обладают правом свободно определять и избирать свой суверенитет и международно правовой статус по собственному усмотрению. Народы этих регионов использовали свое право посредством референдумов", - отметил северокорейский дипломат. "Мы признаем это. Референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН и международным правом, которые предусматривают принцип равноправия и самоопределения народа. Таким образом, мы уважаем волю народов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и поддержали позицию правительства РФ, принявшего эти регионы в состав РФ", - подчеркнул дипломат.По его словам, Пхеньян настаивает, что принцип самоопределения, прописанный в Уставе ООН, не должен применяться избирательно. "Мы отчетливо помним, что суверенитет и территориальная целостность бывшей Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии были грубо нарушены США и западными странами под предлогом международного мира и безопасности. Но незаконные действия этих государств никогда не подвергались сомнению в СБ ООН", - указал Ким Сон. Он назвал абсурдом, что "западные страны, которые разрушали суверенные государства в прошлом, говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности Украины". "Даже сегодня США вторгаются в дела суверенных государств", - заключил он.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что любое решение о присоединении регионов к России не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. По его мнению, такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято". Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823202899.html

https://ria.ru/20221006/podderzhka-1821865559.html

https://ria.ru/20220927/territorii-1819917526.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

кндр (северная корея)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, референдумы на освобожденных территориях, оон, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, кндр (северная корея), запорожская область, херсонская область , референдум в донбассе