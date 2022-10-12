https://ria.ru/20221012/razvitie-1823436649.html

"Газпром" подписал программу развития газоснабжения Татарстана

"Газпром" подписал программу развития газоснабжения Татарстана - РИА Новости, 12.10.2022

"Газпром" подписал программу развития газоснабжения Татарстана

"Газпром" и Татарстан впервые подписали программу развития газоснабжения и газификации до конца 2025 года, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:42

2022-10-12T16:42

2022-10-12T16:42

республика татарстан

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

алексей миллер

зеленодольский район

газпром

экономика

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. "Газпром" и Татарстан впервые подписали программу развития газоснабжения и газификации до конца 2025 года, сообщает пресс-служба компании."Сегодня в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" - 2022 председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона до конца 2025 года. Документ был заключен с республикой впервые", - говорится в сообщении.Согласно программе, "Газпром" обеспечит газификацию девяти сел и деревень в Агрызском, Азнакаевском, Альметьевском, Атнинском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах, а также территории перспективного проекта "Большой Зеленодольск" к западу от Казани. Таким образом доступ к сетевому газу получат 7,4 тысяч домовладений и 13 котельных. Также появится возможность подключить к природному газу новых потребителей в Казани и восьми районах республики, уточняет "Газпром".Кроме того, Миллер и Минниханов заключили соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива в Татарстане, в рамках которого "Газпром" рассмотрит возможности реализации проектов строительства в республике новых газозаправочных станций. Правительство республики в свою очередь будет работать над созданием условий для перевода транспорта на природный газ, отмечают в компании.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221007/spg-1822287508.html

республика татарстан (татарстан)

казань

зеленодольский район

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, алексей миллер, зеленодольский район, газпром, экономика, жкх