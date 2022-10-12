"Газпром" подписал программу развития газоснабжения Татарстана
© Фото : ГазпромПредседатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали программу развития газоснабжения и газификации Татарстана
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. "Газпром" и Татарстан впервые подписали программу развития газоснабжения и газификации до конца 2025 года, сообщает пресс-служба компании.
"Сегодня в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" - 2022 председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона до конца 2025 года. Документ был заключен с республикой впервые", - говорится в сообщении.
Согласно программе, "Газпром" обеспечит газификацию девяти сел и деревень в Агрызском, Азнакаевском, Альметьевском, Атнинском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах, а также территории перспективного проекта "Большой Зеленодольск" к западу от Казани. Таким образом доступ к сетевому газу получат 7,4 тысяч домовладений и 13 котельных. Также появится возможность подключить к природному газу новых потребителей в Казани и восьми районах республики, уточняет "Газпром".
Кроме того, Миллер и Минниханов заключили соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива в Татарстане, в рамках которого "Газпром" рассмотрит возможности реализации проектов строительства в республике новых газозаправочных станций. Правительство республики в свою очередь будет работать над созданием условий для перевода транспорта на природный газ, отмечают в компании.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.