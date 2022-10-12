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"Газпром" подписал программу развития газоснабжения Татарстана - РИА Новости, 12.10.2022
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"Газпром" подписал программу развития газоснабжения Татарстана
"Газпром" подписал программу развития газоснабжения Татарстана - РИА Новости, 12.10.2022
"Газпром" подписал программу развития газоснабжения Татарстана
"Газпром" и Татарстан впервые подписали программу развития газоснабжения и газификации до конца 2025 года, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:42
2022-10-12T16:42
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
алексей миллер
зеленодольский район
газпром
экономика
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. "Газпром" и Татарстан впервые подписали программу развития газоснабжения и газификации до конца 2025 года, сообщает пресс-служба компании."Сегодня в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" - 2022 председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона до конца 2025 года. Документ был заключен с республикой впервые", - говорится в сообщении.Согласно программе, "Газпром" обеспечит газификацию девяти сел и деревень в Агрызском, Азнакаевском, Альметьевском, Атнинском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах, а также территории перспективного проекта "Большой Зеленодольск" к западу от Казани. Таким образом доступ к сетевому газу получат 7,4 тысяч домовладений и 13 котельных. Также появится возможность подключить к природному газу новых потребителей в Казани и восьми районах республики, уточняет "Газпром".Кроме того, Миллер и Минниханов заключили соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива в Татарстане, в рамках которого "Газпром" рассмотрит возможности реализации проектов строительства в республике новых газозаправочных станций. Правительство республики в свою очередь будет работать над созданием условий для перевода транспорта на природный газ, отмечают в компании.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, алексей миллер, зеленодольский район, газпром, экономика, жкх
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Алексей Миллер, Зеленодольский район, Газпром, Экономика, ЖКХ
16:42 12.10.2022
 

"Газпром" подписал программу развития газоснабжения Татарстана

© Фото : ГазпромПредседатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали программу развития газоснабжения и газификации Татарстана
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали программу развития газоснабжения и газификации Татарстана - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Газпром
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. "Газпром" и Татарстан впервые подписали программу развития газоснабжения и газификации до конца 2025 года, сообщает пресс-служба компании.
"Сегодня в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" - 2022 председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона до конца 2025 года. Документ был заключен с республикой впервые", - говорится в сообщении.
Согласно программе, "Газпром" обеспечит газификацию девяти сел и деревень в Агрызском, Азнакаевском, Альметьевском, Атнинском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах, а также территории перспективного проекта "Большой Зеленодольск" к западу от Казани. Таким образом доступ к сетевому газу получат 7,4 тысяч домовладений и 13 котельных. Также появится возможность подключить к природному газу новых потребителей в Казани и восьми районах республики, уточняет "Газпром".
Кроме того, Миллер и Минниханов заключили соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива в Татарстане, в рамках которого "Газпром" рассмотрит возможности реализации проектов строительства в республике новых газозаправочных станций. Правительство республики в свою очередь будет работать над созданием условий для перевода транспорта на природный газ, отмечают в компании.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:34Республика Татарстан
Татарстан и "Газпром СПГ технологии" подписали соглашение по комплексу СПГ
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньАлексей МиллерЗеленодольский районГазпромЭкономикаЖКХ
 
 
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