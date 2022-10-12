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Благополучие в ЕС базировалось на сотрудничестве с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
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Благополучие в ЕС базировалось на сотрудничестве с Россией, заявил Путин
Благополучие в ЕС базировалось на сотрудничестве с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
Благополучие в ЕС базировалось на сотрудничестве с Россией, заявил Путин
Многие чиновники и в ЕС признают, что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:06
2022-10-12T14:16
в мире
россия
евросоюз
владимир путин
москва
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Многие чиновники и в ЕС признают, что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."Но и что еще бы хотел отметить, собственно, это сейчас подчеркивают сами еврочиновники самого высшего уровня. Что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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в мире, россия, евросоюз, владимир путин, москва
В мире, Россия, Евросоюз, Владимир Путин, Москва
14:06 12.10.2022 (обновлено: 14:16 12.10.2022)
 
Благополучие в ЕС базировалось на сотрудничестве с Россией, заявил Путин

Путин: в ЕС начали понимать, что их благополучие базировалось на сотрудничестве с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Многие чиновники и в ЕС признают, что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но и что еще бы хотел отметить, собственно, это сейчас подчеркивают сами еврочиновники самого высшего уровня. Что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:13
Путин: Россия продолжит переход на расчеты в нацвалютах при оплате энергии
 
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