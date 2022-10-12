https://ria.ru/20221012/putin-1823368457.html

Благополучие в ЕС базировалось на сотрудничестве с Россией, заявил Путин

Благополучие в ЕС базировалось на сотрудничестве с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022

Благополучие в ЕС базировалось на сотрудничестве с Россией, заявил Путин

Многие чиновники и в ЕС признают, что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:06

2022-10-12T14:06

2022-10-12T14:16

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Многие чиновники и в ЕС признают, что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."Но и что еще бы хотел отметить, собственно, это сейчас подчеркивают сами еврочиновники самого высшего уровня. Что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/putin-1823371958.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, евросоюз, владимир путин, москва