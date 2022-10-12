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Эксперты назвали главные признаки того, что вам необходим отпуск - РИА Новости, 12.10.2022
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Туризм
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Эксперты назвали главные признаки того, что вам необходим отпуск
Эксперты назвали главные признаки того, что вам необходим отпуск - РИА Новости, 12.10.2022
Эксперты назвали главные признаки того, что вам необходим отпуск
Психиатр Хана Патель выделила важные признаки, которые показывают, что человек нуждается в срочном отдыхе, сообщает Mirror. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T05:24
2022-10-12T05:24
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Психиатр Хана Патель выделила важные признаки, которые показывают, что человек нуждается в срочном отдыхе, сообщает Mirror.Сколько нужно отдыхатьОчень важно регулярно отдыхать, ездить в отпуск, особенно — осенью и зимой, отметила эксперт."Исследования показали, что люди, регулярно устраивающие каникулы, реже страдают сердечными, психическими и физическими заболеваниями. Они меньше жалуются на выгорание, то есть эмоциональное, умственное и физическое истощение, вызванное длительным стрессом", — рассказала Патель.Крупная туркомпания составила список признаков, которые свидетельствуют, что вам нужен отпуск. Проверьте тревожные симптомы у себя.Часто теряете самообладаниеВы испытываете постоянный стресс и придаете слишком большое значение текущим проблемам, которые обычно легко решаете. Отпуск помогает остыть и дает возможность вернуть ясность ума и взяться за решение поставленных задач.Гаджеты и нездоровая едаСтресс может быть связан с усталостью и потерей мотивации, что приводит к нарушению режима питания. Еще один симптом: слишком много времени тратите на смартфон. Это нездоровые привычки, которые можно купировать отдыхом и сменой обстановки.Ошибочные решенияЕсли вам трудно сосредоточиться на важных целях, увеличивается количество неверных решений, не свойственных для вас, то ищите возможность перезагрузки.Страдаете нарушением снаДрузья отмечают, что вы выглядите уставшим, хотите спать днем, а ночью готовы бодрствовать. Скорее всего, ваше тело говорит вам, что необходимо позаботиться о себе и отправиться на каникулы. Отпуск в этом случае – идеальное лекарство.Пренебрегаете личной жизньюРабота занимает все ваше время. Сил на свидания, семейные встречи и дружеские посиделки не остается. Это неправильно. Необходимо восстановить баланс между работой и личной жизнью, отдохнуть.Завидуете тем, кто едет в отпускОтпускные фотографии друзей больше не радуют. Теперь они вызывают зависть и раздражение. Возможно, пришло время отправиться в путешествие и вам!Взгляд потухший, инициатив нетБудильник раздражает, понедельник вызываетт тоску, хандра стала привычной? Вспомните, что вас радовало некоторое время назад. Отдохните!Отпуск был так давно, что вы не можете назвать датыЧемоданы покрылись пылью, сбор вещей стал далеким воспоминанием, и вы не помните, куда ездили в прошлый отпуск? Если это так, вам срочно нужно отправиться в путешествие.Свободное время проводите скучноНерабочее время не радует, главное развлечение — диван и кинофильм. Это верные признаки того, что ваши силы на нуле. Уезжайте на каникулы, займитесь здоровьем и найдите новые развлечения.
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Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, психология, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Психология, туристы
05:24 12.10.2022
 
Эксперты назвали главные признаки того, что вам необходим отпуск

Бессоница, скука и раздражение — главные признаки того, что вам унеобходим отпуск

© Fotolia / SergeyСон на рабочем месте
Сон на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Fotolia / Sergey
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Психиатр Хана Патель выделила важные признаки, которые показывают, что человек нуждается в срочном отдыхе, сообщает Mirror.

Сколько нужно отдыхать

Очень важно регулярно отдыхать, ездить в отпуск, особенно — осенью и зимой, отметила эксперт.
"Исследования показали, что люди, регулярно устраивающие каникулы, реже страдают сердечными, психическими и физическими заболеваниями. Они меньше жалуются на выгорание, то есть эмоциональное, умственное и физическое истощение, вызванное длительным стрессом", — рассказала Патель.
Крупная туркомпания составила список признаков, которые свидетельствуют, что вам нужен отпуск. Проверьте тревожные симптомы у себя.

Часто теряете самообладание

Вы испытываете постоянный стресс и придаете слишком большое значение текущим проблемам, которые обычно легко решаете. Отпуск помогает остыть и дает возможность вернуть ясность ума и взяться за решение поставленных задач.

Гаджеты и нездоровая еда

Стресс может быть связан с усталостью и потерей мотивации, что приводит к нарушению режима питания. Еще один симптом: слишком много времени тратите на смартфон. Это нездоровые привычки, которые можно купировать отдыхом и сменой обстановки.

Ошибочные решения

Если вам трудно сосредоточиться на важных целях, увеличивается количество неверных решений, не свойственных для вас, то ищите возможность перезагрузки.

Страдаете нарушением сна

Друзья отмечают, что вы выглядите уставшим, хотите спать днем, а ночью готовы бодрствовать. Скорее всего, ваше тело говорит вам, что необходимо позаботиться о себе и отправиться на каникулы. Отпуск в этом случае – идеальное лекарство.

Пренебрегаете личной жизнью

Работа занимает все ваше время. Сил на свидания, семейные встречи и дружеские посиделки не остается. Это неправильно. Необходимо восстановить баланс между работой и личной жизнью, отдохнуть.

Завидуете тем, кто едет в отпуск

Отпускные фотографии друзей больше не радуют. Теперь они вызывают зависть и раздражение. Возможно, пришло время отправиться в путешествие и вам!

Взгляд потухший, инициатив нет

Будильник раздражает, понедельник вызываетт тоску, хандра стала привычной? Вспомните, что вас радовало некоторое время назад. Отдохните!

Отпуск был так давно, что вы не можете назвать даты

Чемоданы покрылись пылью, сбор вещей стал далеким воспоминанием, и вы не помните, куда ездили в прошлый отпуск? Если это так, вам срочно нужно отправиться в путешествие.

Свободное время проводите скучно

Нерабочее время не радует, главное развлечение — диван и кинофильм. Это верные признаки того, что ваши силы на нуле. Уезжайте на каникулы, займитесь здоровьем и найдите новые развлечения.
Манама - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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