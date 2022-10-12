https://ria.ru/20221012/prodazha-1823350967.html

Количество пунктов продаж карт "Стрелка" в Подмосковье увеличат

Количество пунктов продаж карт "Стрелка" в Подмосковье увеличат - РИА Новости, 12.10.2022

Количество пунктов продаж карт "Стрелка" в Подмосковье увеличат

Количество пунктов продаж транспортной карты "Стрелка" в Московской области вырастет в 7 раз, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:24

2022-10-12T13:24

2022-10-12T13:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Количество пунктов продаж транспортной карты "Стрелка" в Московской области вырастет в 7 раз, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.На сегодняшний день пассажиры общественного транспорта Подмосковья могут приобрести карту "Стрелка" в отделениях Почты России, а также на различных автовокзалах, автостанциях и маркетплейсе Ozon."Мы проанализировали действующую сеть и поняли, что в некоторых районах, особенно удаленных, жители не могут приобрести карту в шаговой доступности. Было принято решение увеличить количество точек продажи за счет привлечения к проекту представителей малого, среднего и крупного бизнеса", — прокомментировала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.По ее словам, в ближайшее время покупка карты "Стрелка" станет доступна в розничной сети "Вкусвилл" и "Мираторг".

https://ria.ru/20220726/lgoty-1805175780.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)