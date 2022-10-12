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Количество пунктов продаж карт "Стрелка" в Подмосковье увеличат - РИА Новости, 12.10.2022
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Новости Подмосковья
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Количество пунктов продаж карт "Стрелка" в Подмосковье увеличат
Количество пунктов продаж карт "Стрелка" в Подмосковье увеличат - РИА Новости, 12.10.2022
Количество пунктов продаж карт "Стрелка" в Подмосковье увеличат
Количество пунктов продаж транспортной карты "Стрелка" в Московской области вырастет в 7 раз, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:24
2022-10-12T13:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Количество пунктов продаж транспортной карты "Стрелка" в Московской области вырастет в 7 раз, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.На сегодняшний день пассажиры общественного транспорта Подмосковья могут приобрести карту "Стрелка" в отделениях Почты России, а также на различных автовокзалах, автостанциях и маркетплейсе Ozon."Мы проанализировали действующую сеть и поняли, что в некоторых районах, особенно удаленных, жители не могут приобрести карту в шаговой доступности. Было принято решение увеличить количество точек продажи за счет привлечения к проекту представителей малого, среднего и крупного бизнеса", — прокомментировала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.По ее словам, в ближайшее время покупка карты "Стрелка" станет доступна в розничной сети "Вкусвилл" и "Мираторг".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
13:24 12.10.2022
 

Количество пунктов продаж карт "Стрелка" в Подмосковье увеличат

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиКарта "Стрелка"
Карта Стрелка - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Карта "Стрелка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Количество пунктов продаж транспортной карты "Стрелка" в Московской области вырастет в 7 раз, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
На сегодняшний день пассажиры общественного транспорта Подмосковья могут приобрести карту "Стрелка" в отделениях Почты России, а также на различных автовокзалах, автостанциях и маркетплейсе Ozon.
"Мы проанализировали действующую сеть и поняли, что в некоторых районах, особенно удаленных, жители не могут приобрести карту в шаговой доступности. Было принято решение увеличить количество точек продажи за счет привлечения к проекту представителей малого, среднего и крупного бизнеса", — прокомментировала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
По ее словам, в ближайшее время покупка карты "Стрелка" станет доступна в розничной сети "Вкусвилл" и "Мираторг".
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