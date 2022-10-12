https://ria.ru/20221012/pozhar-1823418270.html
На юго-востоке Москвы загорелось общежитие, эвакуировали более 80 человек
На юго-востоке Москвы загорелось общежитие, эвакуировали более 80 человек - РИА Новости, 12.10.2022
На юго-востоке Москвы загорелось общежитие, эвакуировали более 80 человек
Более 80 человек эвакуировали из 19-этажного здания общежития на юго-востоке Москвы после возгорания в одной из комнат, люди не пострадали, рассказал РИА... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:58
2022-10-12T15:58
2022-10-12T16:03
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Более 80 человек эвакуировали из 19-этажного здания общежития на юго-востоке Москвы после возгорания в одной из комнат, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных сил столицы.По его словам, в целях безопасности из общежития эвакуированы свыше 80 человек.Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, в 15.33 пожар в общежитии был ликвидирован."Люди самостоятельно покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - отметил собеседник агентства, добавив, что информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20221012/boepripasy-1823325498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:58 12.10.2022 (обновлено: 16:03 12.10.2022)
На юго-востоке Москвы загорелось общежитие, эвакуировали более 80 человек
На юго-востоке Москвы горит 19-этажное здание общежития, эвакуировали более 80 человек