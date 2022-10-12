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Посольство рекомендовало россиянам в Германии игнорировать лжеповестки - РИА Новости, 12.10.2022
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https://ria.ru/20221012/povestki-1823450103.html
Посольство рекомендовало россиянам в Германии игнорировать лжеповестки
Посольство рекомендовало россиянам в Германии игнорировать лжеповестки - РИА Новости, 12.10.2022
Посольство рекомендовало россиянам в Германии игнорировать лжеповестки
Живущие в Германии россияне стали сообщать в посольство РФ о попытках вручить им "повестки" с требованием явиться в "военный комиссариат" в российской... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:06
2022-10-12T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Живущие в Германии россияне стали сообщать в посольство РФ о попытках вручить им "повестки" с требованием явиться в "военный комиссариат" в российской дипмиссии, однако у представительств РФ за рубежом нет полномочий вести мобилизационную работу, фальшивые повестки рекомендуется игнорировать, информирует диппредставительство."В посольство обращаются российские граждане, постоянно проживающие на территории ФРГ, с информацией о попытках вручения им повесток с требованием явиться в "военный комиссариат", якобы расположенный на территории российской дипмиссии в Берлине. Аналогичные сведения распространяются в интернете и соцсетях", - говорится в сообщении российского посольства в Берлине.Представители дипведомства отметили, что по федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", а также указу президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации" россияне, постоянно проживающие за пределами страны (более шести месяцев), "не подлежат воинскому учёту и призыву на военную службу при проведении частичной мобилизации".Кроме того, дипломаты заявили, что "МИД России, российские дипломатические и консульские представительства за рубежом не обладают полномочиями и не имеют указаний по организации и проведению мобилизационной работы и воинского учёта"."Это исключает рассылку и вручение каких-либо уведомлений и иных документов по этому поводу. В этой связи рекомендуем российским гражданам, постоянно проживающим в ФРГ, игнорировать фальшивые повестки, а также предельно осторожно контактировать с лицами, которые выдают себя за сотрудников посольства при передаче подложных документов. О подобных случаях просим информировать дипмиссию по горячей линии sos@russische-botschaft.de", - указали в диппредставительстве.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:06 12.10.2022
 
Посольство рекомендовало россиянам в Германии игнорировать лжеповестки

Посольство в ФРГ рекомендовало живущим в стране россиянам игнорировать фальшивые повестки

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Живущие в Германии россияне стали сообщать в посольство РФ о попытках вручить им "повестки" с требованием явиться в "военный комиссариат" в российской дипмиссии, однако у представительств РФ за рубежом нет полномочий вести мобилизационную работу, фальшивые повестки рекомендуется игнорировать, информирует диппредставительство.
"В посольство обращаются российские граждане, постоянно проживающие на территории ФРГ, с информацией о попытках вручения им повесток с требованием явиться в "военный комиссариат", якобы расположенный на территории российской дипмиссии в Берлине. Аналогичные сведения распространяются в интернете и соцсетях", - говорится в сообщении российского посольства в Берлине.
Интернет - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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Представители дипведомства отметили, что по федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", а также указу президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации" россияне, постоянно проживающие за пределами страны (более шести месяцев), "не подлежат воинскому учёту и призыву на военную службу при проведении частичной мобилизации".
Кроме того, дипломаты заявили, что "МИД России, российские дипломатические и консульские представительства за рубежом не обладают полномочиями и не имеют указаний по организации и проведению мобилизационной работы и воинского учёта".
"Это исключает рассылку и вручение каких-либо уведомлений и иных документов по этому поводу. В этой связи рекомендуем российским гражданам, постоянно проживающим в ФРГ, игнорировать фальшивые повестки, а также предельно осторожно контактировать с лицами, которые выдают себя за сотрудников посольства при передаче подложных документов. О подобных случаях просим информировать дипмиссию по горячей линии sos@russische-botschaft.de", - указали в диппредставительстве.
 
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