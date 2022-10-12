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ВСУ потеряли за сутки до 70 человек, танк и восемь БТР, сообщили в ЛНР

ВСУ потеряли за сутки до 70 человек, танк и восемь БТР, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2022

ВСУ потеряли за сутки до 70 человек, танк и восемь БТР, сообщили в ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, танк, восемь бронетранспортеров, четыре беспилотника и два дота, сообщила в среду Народная милиция... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:34

2022-10-12T10:34

2022-10-12T10:34

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, танк, восемь бронетранспортеров, четыре беспилотника и два дота, сообщила в среду Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 70 человек личного состава, танк, восемь бронетранспортеров, четыре беспилотных летательных аппарата, две долговременные огневые точки, 12 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 45 человек личного состава, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, два беспилотных летательных аппарата; 15 единиц специальной автомобильной техники.

луганская народная республика

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луганская народная республика, вооруженные силы украины