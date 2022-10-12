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ВСУ потеряли за сутки до 70 человек, танк и восемь БТР, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/poteri-1823299819.html
ВСУ потеряли за сутки до 70 человек, танк и восемь БТР, сообщили в ЛНР
ВСУ потеряли за сутки до 70 человек, танк и восемь БТР, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2022
ВСУ потеряли за сутки до 70 человек, танк и восемь БТР, сообщили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, танк, восемь бронетранспортеров, четыре беспилотника и два дота, сообщила в среду Народная милиция... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:34
2022-10-12T10:34
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, танк, восемь бронетранспортеров, четыре беспилотника и два дота, сообщила в среду Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 70 человек личного состава,&nbsp; танк, восемь бронетранспортеров, четыре беспилотных летательных аппарата, две долговременные огневые точки, 12 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 45 человек личного состава, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, два беспилотных летательных аппарата; 15 единиц специальной автомобильной техники.
луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:34 12.10.2022
 
ВСУ потеряли за сутки до 70 человек, танк и восемь БТР, сообщили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 70 человек, танк и восемь БТР

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР
Боец Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, танк, восемь бронетранспортеров, четыре беспилотника и два дота, сообщила в среду Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 70 человек личного состава,  танк, восемь бронетранспортеров, четыре беспилотных летательных аппарата, две долговременные огневые точки, 12 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Во вторник Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 45 человек личного состава, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, два беспилотных летательных аппарата; 15 единиц специальной автомобильной техники.
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