Рейтинг@Mail.ru
"Цель — отменить Россию". Европа объединяется в новом формате - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/politika-1823076659.html
"Цель — отменить Россию". Европа объединяется в новом формате
"Цель — отменить Россию". Европа объединяется в новом формате - РИА Новости, 12.10.2022
"Цель — отменить Россию". Европа объединяется в новом формате
В Праге на прошлой неделе с помпой провели первый саммит новой неформальной организации — Европейского политического сообщества. Идея принадлежит президенту... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:00
2022-10-12T08:09
в мире
ангела меркель
эммануэль макрон
жозеп боррель
европа
россия
москва
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822267461_0:446:2847:2047_1920x0_80_0_0_03cdef43c338225eadc7130462b75b61.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. В Праге на прошлой неделе с помпой провели первый саммит новой неформальной организации — Европейского политического сообщества. Идея принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, который давно стремится к лидерству в Европе. По его словам, ЕПС "объединит страны и на континентальном уровне обеспечит платформу для политической координации". Что кроется за громкими заявлениями — разбиралось РИА Новости.Без флагов ЕСОбсуждать европейские дела решили в ограниченном формате. Совершенно очевидно, против кого намерены тут дружить. Как отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, задача — "поиск нового порядка без России".Стремясь максимально расширить антироссийский клуб, организаторы пригласили лидеров 44 стран, в том числе и тех, кого обычно сложно усадить за один стол переговоров: Армению и Азербайджан, Турцию и Грецию, Сербию и Косово. Отметилась и Великобритания, покинувшая ЕС. Кстати, как сообщил источник, премьер-министр Лиз Трасс потребовала, чтобы на заседании нигде не было флагов Евросоюза.Перед началом форума глава Эстонии Кая Каллас признала, что у ЕС остается все меньше инструментов против России. ЕПС поможет усилить политическое и экономическое давление на Москву.По словам Макрона, речь не идет о замене или дублировании каких-либо действующих евроструктур. ЕПС лишь поспособствует сближению с теми странами, которые давно стремятся в ЕС.На саммите обсуждали вопросы политического диалога, укрепления безопасности и противодействия беспрецедентному топливному кризису, с которым столкнулась Европа из-за конфликта на Украине. Консенсуса по энергетической политике не достигли, в том числе относительно потолка цен на российский газ. Не все готовы жертвовать национальными интересами ради общеевропейских.Никакого совместного коммюнике не планировали. В целом это мероприятие чисто символическое. Тем не менее на полях саммита встретились лидеры противоборствующих Азербайджана и Армении. Не обошлось и без конфликтов. Так, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обвинил Белград в попытках усидеть на двух стульях, ведя диалог в рамках ЕПС и не поддерживая антироссийские санкции. На что президент Сербии Александр Вучич жестко ответил: "Ни вы в Хорватии, ни ваше руководство не будут определять нашу политику".Новый порядокПо мнению директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, ЕПС может заменить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая давно находится в глубоком кризисе."Смысл принципов ОБСЕ состоял в том, чтобы сгладить конфронтацию в Европе между двумя блоками, достичь мира и убрать разделительные линии. К 2000-м эта миссия утратила актуальность, а Россию пытались маргинализировать", — говорит эксперт.Конфликт на Украине стал апогеем деградации этой политики. Теперь Россию постараются вытеснить из Европы, объединиться на принципах противодействия Москве — и в политическом, и в экономическом, и в любом другом смысле."Трудно сказать, насколько это получится. Проекты, основанные на противостоянии с кем-либо, недолговечны. В Европе серьезные идеологические проблемы, некоторые постулаты, на которых держится ЕС, выдохлись. Я не предрекаю скорую гибель этого объединения, там достаточно большой запас прочности. Но трудности есть, и Москва воспользуется этим — прежде всего на постсоветском пространстве", — рассуждает Тимофеев.Слишком много "но"Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов сомневается, что ЕПС способно заменить ОБСЕ. Он напомнил, что неделей ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила о необходимости диалога с Россией, как бы это ни казалось неприемлемым для европейских лидеров.В Европе, продолжает Белов, немало общественных деятелей придерживаются такой же точки зрения. В частности, в Германии формируется оппозиция антироссийской санкционной политике.Следующий саммит ЕПС собираются провести весной в Молдавии. Затем — осенью 2023-го в Испании. Однако жизнеспособность этого формата пока под большим вопросом. Так, директор европейского департамента Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь не видит в ЕПС эффективный механизм решения практических задач.По его словам, слишком широкое представительство мешает достижению реальных результатов, а традиционные противоречия между Арменией и Азербайджаном, Грецией и Турцией и другими странами не позволят предпринять каких-либо конкретных действий. Кроме того, исключение России из обсуждения вопросов безопасности в Европе лишь ухудшит ситуацию и усилит противостояние.Эксперт полагает, что Европейское политическое сообщество, скорее всего, сыграет роль своеобразного "плацебо" для успокоения стран, которые давно хотят вступить в ЕС, но им этого по тем или иным причинам не позволяют.
https://ria.ru/20221008/politika-1822262096.html
https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html
европа
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822267461_296:356:2550:2047_1920x0_80_0_0_94a11c338823558bf1324607491ab165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ангела меркель, эммануэль макрон, жозеп боррель, европа, россия, москва, евросоюз, обсе, российский совет по международным делам
В мире, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Жозеп Боррель, Европа, Россия, Москва, Евросоюз, ОБСЕ, Российский совет по международным делам
08:00 12.10.2022 (обновлено: 08:09 12.10.2022)
 

"Цель — отменить Россию". Европа объединяется в новом формате

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Праге
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. В Праге на прошлой неделе с помпой провели первый саммит новой неформальной организации — Европейского политического сообщества. Идея принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, который давно стремится к лидерству в Европе. По его словам, ЕПС "объединит страны и на континентальном уровне обеспечит платформу для политической координации". Что кроется за громкими заявлениями — разбиралось РИА Новости.

Без флагов ЕС

Обсуждать европейские дела решили в ограниченном формате. Совершенно очевидно, против кого намерены тут дружить. Как отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, задача — "поиск нового порядка без России".
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Стремясь максимально расширить антироссийский клуб, организаторы пригласили лидеров 44 стран, в том числе и тех, кого обычно сложно усадить за один стол переговоров: Армению и Азербайджан, Турцию и Грецию, Сербию и Косово. Отметилась и Великобритания, покинувшая ЕС. Кстати, как сообщил источник, премьер-министр Лиз Трасс потребовала, чтобы на заседании нигде не было флагов Евросоюза.
Перед началом форума глава Эстонии Кая Каллас признала, что у ЕС остается все меньше инструментов против России. ЕПС поможет усилить политическое и экономическое давление на Москву.
По словам Макрона, речь не идет о замене или дублировании каких-либо действующих евроструктур. ЕПС лишь поспособствует сближению с теми странами, которые давно стремятся в ЕС.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-подхода по итогам встречи на неформальном саммите ЕС в Праге
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-подхода по итогам встречи на неформальном саммите ЕС в Праге - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-подхода по итогам встречи на неформальном саммите ЕС в Праге
На саммите обсуждали вопросы политического диалога, укрепления безопасности и противодействия беспрецедентному топливному кризису, с которым столкнулась Европа из-за конфликта на Украине. Консенсуса по энергетической политике не достигли, в том числе относительно потолка цен на российский газ. Не все готовы жертвовать национальными интересами ради общеевропейских.
Никакого совместного коммюнике не планировали. В целом это мероприятие чисто символическое. Тем не менее на полях саммита встретились лидеры противоборствующих Азербайджана и Армении. Не обошлось и без конфликтов. Так, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обвинил Белград в попытках усидеть на двух стульях, ведя диалог в рамках ЕПС и не поддерживая антироссийские санкции. На что президент Сербии Александр Вучич жестко ответил: "Ни вы в Хорватии, ни ваше руководство не будут определять нашу политику".
Трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Франции Эммануэля Макрона в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 08:00
Переустройство Кавказа. Что Запад предложил Армении и Азербайджану

Новый порядок

По мнению директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, ЕПС может заменить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая давно находится в глубоком кризисе.
"Смысл принципов ОБСЕ состоял в том, чтобы сгладить конфронтацию в Европе между двумя блоками, достичь мира и убрать разделительные линии. К 2000-м эта миссия утратила актуальность, а Россию пытались маргинализировать", — говорит эксперт.
Конфликт на Украине стал апогеем деградации этой политики. Теперь Россию постараются вытеснить из Европы, объединиться на принципах противодействия Москве — и в политическом, и в экономическом, и в любом другом смысле.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкОбщее фотографирование участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге
Общее фотографирование участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Общее фотографирование участников саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге
"Трудно сказать, насколько это получится. Проекты, основанные на противостоянии с кем-либо, недолговечны. В Европе серьезные идеологические проблемы, некоторые постулаты, на которых держится ЕС, выдохлись. Я не предрекаю скорую гибель этого объединения, там достаточно большой запас прочности. Но трудности есть, и Москва воспользуется этим — прежде всего на постсоветском пространстве", — рассуждает Тимофеев.

Слишком много "но"

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов сомневается, что ЕПС способно заменить ОБСЕ. Он напомнил, что неделей ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила о необходимости диалога с Россией, как бы это ни казалось неприемлемым для европейских лидеров.
В Европе, продолжает Белов, немало общественных деятелей придерживаются такой же точки зрения. В частности, в Германии формируется оппозиция антироссийской санкционной политике.
© AP Photo / Ferdinand OstropБывший канцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель на съезде партии Христианско-демократический союз Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель
Следующий саммит ЕПС собираются провести весной в Молдавии. Затем — осенью 2023-го в Испании. Однако жизнеспособность этого формата пока под большим вопросом. Так, директор европейского департамента Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь не видит в ЕПС эффективный механизм решения практических задач.
По его словам, слишком широкое представительство мешает достижению реальных результатов, а традиционные противоречия между Арменией и Азербайджаном, Грецией и Турцией и другими странами не позволят предпринять каких-либо конкретных действий. Кроме того, исключение России из обсуждения вопросов безопасности в Европе лишь ухудшит ситуацию и усилит противостояние.

Эксперт полагает, что Европейское политическое сообщество, скорее всего, сыграет роль своеобразного "плацебо" для успокоения стран, которые давно хотят вступить в ЕС, но им этого по тем или иным причинам не позволяют.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции и генеральным секретарем ООН во Львове - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 08:00
"Киев нам не союзник". Кто в США требует урезать помощь Украине
 
В миреАнгела МеркельЭммануэль МакронЖозеп БоррельЕвропаРоссияМоскваЕвросоюзОБСЕРоссийский совет по международным делам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала