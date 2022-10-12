https://ria.ru/20221012/poligon-1823427034.html

Мобилизованные жители ЯНАО уехали на полигон в ЮВО для боевой подготовки

Мобилизованные жители ЯНАО уехали на полигон в ЮВО для боевой подготовки - РИА Новости, 12.10.2022

Мобилизованные жители ЯНАО уехали на полигон в ЮВО для боевой подготовки

Бойцы подразделения, сформированного из жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, убыли из Тюмени на один из полигонов Южного военного округа для прохождения... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:21

2022-10-12T16:21

2022-10-12T16:21

специальная военная операция на украине

общество

александр моор

тюмень

тюменская область

ямал

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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ТЮМЕНЬ, 12 окт – РИА Новости. Бойцы подразделения, сформированного из жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, убыли из Тюмени на один из полигонов Южного военного округа для прохождения дополнительной боевой подготовки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Торжественные проводы состоялись в среду на Тюменском железнодорожном вокзале."У Тюмени и Ямала – общая история, общие судьбы, крепкая дружба. Сегодня мы еще теснее сплотились для решения главной задачи - успешного завершения специальной военной операции. Мы верим в вашу силу, ваше мужество, вашу волю и боевое братство. От имени тюменцев желаю всем воинам быстрее вернуться домой с Победой!" - прокомментировал отправку губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.Ямальцев напутствовали депутат Тюменской облдумы Ирина Соколова, начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко, православный и мусульманский священнослужители, родные и близкие, сообщили в информцентре регионального правительства. Волонтеры передали солдатам и офицерам памятные письма-треугольники и шахматные доски с автографами многократного чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова.

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ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, александр моор, тюмень, тюменская область, ямал, госдума рф, частичная мобилизация в россии