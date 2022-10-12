Мобилизованные жители ЯНАО уехали на полигон в ЮВО для боевой подготовки
Мобилизованные ямальцы отправились на полигон в ЮВО для дополнительной боевой подготовки
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Ростовской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Ростовской области. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 12 окт – РИА Новости. Бойцы подразделения, сформированного из жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, убыли из Тюмени на один из полигонов Южного военного округа для прохождения дополнительной боевой подготовки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Торжественные проводы состоялись в среду на Тюменском железнодорожном вокзале.
"У Тюмени и Ямала – общая история, общие судьбы, крепкая дружба. Сегодня мы еще теснее сплотились для решения главной задачи - успешного завершения специальной военной операции. Мы верим в вашу силу, ваше мужество, вашу волю и боевое братство. От имени тюменцев желаю всем воинам быстрее вернуться домой с Победой!" - прокомментировал отправку губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Ямальцев напутствовали депутат Тюменской облдумы Ирина Соколова, начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко, православный и мусульманский священнослужители, родные и близкие, сообщили в информцентре регионального правительства. Волонтеры передали солдатам и офицерам памятные письма-треугольники и шахматные доски с автографами многократного чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова.