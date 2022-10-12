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Мобилизованные жители ЯНАО уехали на полигон в ЮВО для боевой подготовки - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/poligon-1823427034.html
Мобилизованные жители ЯНАО уехали на полигон в ЮВО для боевой подготовки
Мобилизованные жители ЯНАО уехали на полигон в ЮВО для боевой подготовки - РИА Новости, 12.10.2022
Мобилизованные жители ЯНАО уехали на полигон в ЮВО для боевой подготовки
Бойцы подразделения, сформированного из жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, убыли из Тюмени на один из полигонов Южного военного округа для прохождения... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:21
2022-10-12T16:21
специальная военная операция на украине
общество
александр моор
тюмень
тюменская область
ямал
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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ТЮМЕНЬ, 12 окт – РИА Новости. Бойцы подразделения, сформированного из жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, убыли из Тюмени на один из полигонов Южного военного округа для прохождения дополнительной боевой подготовки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Торжественные проводы состоялись в среду на Тюменском железнодорожном вокзале."У Тюмени и Ямала – общая история, общие судьбы, крепкая дружба. Сегодня мы еще теснее сплотились для решения главной задачи - успешного завершения специальной военной операции. Мы верим в вашу силу, ваше мужество, вашу волю и боевое братство. От имени тюменцев желаю всем воинам быстрее вернуться домой с Победой!" - прокомментировал отправку губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.Ямальцев напутствовали депутат Тюменской облдумы Ирина Соколова, начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко, православный и мусульманский священнослужители, родные и близкие, сообщили в информцентре регионального правительства. Волонтеры передали солдатам и офицерам памятные письма-треугольники и шахматные доски с автографами многократного чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова.
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общество, александр моор, тюмень, тюменская область, ямал, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Моор, Тюмень, Тюменская область, Ямал, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
16:21 12.10.2022
 
Мобилизованные жители ЯНАО уехали на полигон в ЮВО для боевой подготовки

Мобилизованные ямальцы отправились на полигон в ЮВО для дополнительной боевой подготовки

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Ростовской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 12 окт – РИА Новости. Бойцы подразделения, сформированного из жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, убыли из Тюмени на один из полигонов Южного военного округа для прохождения дополнительной боевой подготовки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Торжественные проводы состоялись в среду на Тюменском железнодорожном вокзале.
"У Тюмени и Ямала – общая история, общие судьбы, крепкая дружба. Сегодня мы еще теснее сплотились для решения главной задачи - успешного завершения специальной военной операции. Мы верим в вашу силу, ваше мужество, вашу волю и боевое братство. От имени тюменцев желаю всем воинам быстрее вернуться домой с Победой!" - прокомментировал отправку губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Ямальцев напутствовали депутат Тюменской облдумы Ирина Соколова, начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко, православный и мусульманский священнослужители, родные и близкие, сообщили в информцентре регионального правительства. Волонтеры передали солдатам и офицерам памятные письма-треугольники и шахматные доски с автографами многократного чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлександр МоорТюменьТюменская областьЯмалГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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