https://ria.ru/20221012/pogranichniki-1823433360.html
Польских пограничников обучают выявлять радиоактивные вещества
Польских пограничников обучают выявлять радиоактивные вещества - РИА Новости, 12.10.2022
Польских пограничников обучают выявлять радиоактивные вещества
Американцы обучают польских пограничников на границе с Калининградской областью выявлять радиоактивные вещества, сообщает Пограничная стража граничащего с РФ... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:33
2022-10-12T16:33
2022-10-12T16:33
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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Американцы обучают польских пограничников на границе с Калининградской областью выявлять радиоактивные вещества, сообщает Пограничная стража граничащего с РФ Варминьско-Мазурского воеводства Польши."Американская делегация посетила подразделение (Погранстражи Польши) в Безледах. Целью визита было обучение идентификации материалов CBRN (вредных химических, биологических, радиоактивных, ядерных)", - говорится в сообщении.Отмечается, что американцы проводили обучение на территории дорожного пограничного перехода в Безледах."В тренинге приняли участие сотрудники пограничники, каждый день дежурящие на автомобильных, железнодорожных и воздушных пограничных переходах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221012/oruzhie-1823299126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калининградская область, россия, польша, сша
В мире, Калининградская область, Россия, Польша, США
Польских пограничников обучают выявлять радиоактивные вещества
Американская делегация обучает польских пограничников выявлять радиоактивные вещества
ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Американцы обучают польских пограничников на границе с Калининградской областью выявлять радиоактивные вещества, сообщает Пограничная стража граничащего с РФ Варминьско-Мазурского воеводства Польши.
"Американская делегация посетила подразделение (Погранстражи Польши) в Безледах. Целью визита было обучение идентификации материалов CBRN (вредных химических, биологических, радиоактивных, ядерных)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что американцы проводили обучение на территории дорожного пограничного перехода в Безледах.
"В тренинге приняли участие сотрудники пограничники, каждый день дежурящие на автомобильных, железнодорожных и воздушных пограничных переходах", - говорится в сообщении.