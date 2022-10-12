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Польских пограничников обучают выявлять радиоактивные вещества - РИА Новости, 12.10.2022
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Польских пограничников обучают выявлять радиоактивные вещества
Польских пограничников обучают выявлять радиоактивные вещества - РИА Новости, 12.10.2022
Польских пограничников обучают выявлять радиоактивные вещества
Американцы обучают польских пограничников на границе с Калининградской областью выявлять радиоактивные вещества, сообщает Пограничная стража граничащего с РФ... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:33
2022-10-12T16:33
в мире
калининградская область
россия
польша
сша
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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Американцы обучают польских пограничников на границе с Калининградской областью выявлять радиоактивные вещества, сообщает Пограничная стража граничащего с РФ Варминьско-Мазурского воеводства Польши."Американская делегация посетила подразделение (Погранстражи Польши) в Безледах. Целью визита было обучение идентификации материалов CBRN (вредных химических, биологических, радиоактивных, ядерных)", - говорится в сообщении.Отмечается, что американцы проводили обучение на территории дорожного пограничного перехода в Безледах."В тренинге приняли участие сотрудники пограничники, каждый день дежурящие на автомобильных, железнодорожных и воздушных пограничных переходах", - говорится в сообщении.
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в мире, калининградская область, россия, польша, сша
В мире, Калининградская область, Россия, Польша, США
16:33 12.10.2022
 
Польских пограничников обучают выявлять радиоактивные вещества

Американская делегация обучает польских пограничников выявлять радиоактивные вещества

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПольские пограничники
Польские пограничники - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Польские пограничники. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Американцы обучают польских пограничников на границе с Калининградской областью выявлять радиоактивные вещества, сообщает Пограничная стража граничащего с РФ Варминьско-Мазурского воеводства Польши.
"Американская делегация посетила подразделение (Погранстражи Польши) в Безледах. Целью визита было обучение идентификации материалов CBRN (вредных химических, биологических, радиоактивных, ядерных)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что американцы проводили обучение на территории дорожного пограничного перехода в Безледах.
"В тренинге приняли участие сотрудники пограничники, каждый день дежурящие на автомобильных, железнодорожных и воздушных пограничных переходах", - говорится в сообщении.
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