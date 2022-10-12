https://ria.ru/20221012/pogranichniki-1823433360.html

Польских пограничников обучают выявлять радиоактивные вещества

Польских пограничников обучают выявлять радиоактивные вещества - РИА Новости, 12.10.2022

Польских пограничников обучают выявлять радиоактивные вещества

Американцы обучают польских пограничников на границе с Калининградской областью выявлять радиоактивные вещества, сообщает Пограничная стража граничащего с РФ... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:33

2022-10-12T16:33

2022-10-12T16:33

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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Американцы обучают польских пограничников на границе с Калининградской областью выявлять радиоактивные вещества, сообщает Пограничная стража граничащего с РФ Варминьско-Мазурского воеводства Польши."Американская делегация посетила подразделение (Погранстражи Польши) в Безледах. Целью визита было обучение идентификации материалов CBRN (вредных химических, биологических, радиоактивных, ядерных)", - говорится в сообщении.Отмечается, что американцы проводили обучение на территории дорожного пограничного перехода в Безледах."В тренинге приняли участие сотрудники пограничники, каждый день дежурящие на автомобильных, железнодорожных и воздушных пограничных переходах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221012/oruzhie-1823299126.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, калининградская область, россия, польша, сша