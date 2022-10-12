https://ria.ru/20221012/pogoda-1823335281.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 12.10.2022

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Температура до плюс 9 ожидается в Москве на выходных, в субботу - без осадков, в воскресенье возможен дождь, сообщила РИА Новости главный специалист московского РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:27

2022-10-12T12:27

2022-10-12T12:27

общество

татьяна позднякова

москва

погода

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Температура до плюс 9 ожидается в Москве на выходных, в субботу - без осадков, в воскресенье возможен дождь, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, но мы будем находиться в более облачной части антициклона. В субботу облачно с прояснениями и без осадков, ночь станет чуть теплее за счет облачности - в Москве где-то плюс 3 - плюс 5, по области плюс 2 - плюс 5. Дневная температура в субботу плюс 8 - плюс 9 градусов. Еще сохранится умеренный ветер", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что в воскресенье ночью местами возможен небольшой дождь, будет облачно с прояснениями, ночь останется без отрицательной температуры, порядка плюс 3 - плюс 4 градусов. Дневная температура за счет более плотной облачности и дождя будет чуть пониже, чем накануне."Если вы планируете выходные дни провести на даче, то лучше выехать в пятницу, потому что будет довольно хорошая и теплая погода. И суббота без осадков", - добавила она.

https://ria.ru/20221012/zamorozki-1823278830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, татьяна позднякова, москва, погода, россия