https://ria.ru/20221012/pogoda-1823335281.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 12.10.2022
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Температура до плюс 9 ожидается в Москве на выходных, в субботу - без осадков, в воскресенье возможен дождь, сообщила РИА Новости главный специалист московского РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:27
2022-10-12T12:27
2022-10-12T12:27
общество
татьяна позднякова
москва
погода
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Температура до плюс 9 ожидается в Москве на выходных, в субботу - без осадков, в воскресенье возможен дождь, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, но мы будем находиться в более облачной части антициклона. В субботу облачно с прояснениями и без осадков, ночь станет чуть теплее за счет облачности - в Москве где-то плюс 3 - плюс 5, по области плюс 2 - плюс 5. Дневная температура в субботу плюс 8 - плюс 9 градусов. Еще сохранится умеренный ветер", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что в воскресенье ночью местами возможен небольшой дождь, будет облачно с прояснениями, ночь останется без отрицательной температуры, порядка плюс 3 - плюс 4 градусов. Дневная температура за счет более плотной облачности и дождя будет чуть пониже, чем накануне."Если вы планируете выходные дни провести на даче, то лучше выехать в пятницу, потому что будет довольно хорошая и теплая погода. И суббота без осадков", - добавила она.
https://ria.ru/20221012/zamorozki-1823278830.html
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общество, татьяна позднякова, москва, погода, россия
Общество, Татьяна Позднякова, Москва, Погода, Россия
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Температура до плюс девяти градусов ожидается в Москве на выходных
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Температура до плюс 9 ожидается в Москве на выходных, в субботу - без осадков, в воскресенье возможен дождь, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, но мы будем находиться в более облачной части антициклона. В субботу облачно с прояснениями и без осадков, ночь станет чуть теплее за счет облачности - в Москве где-то плюс 3 - плюс 5, по области плюс 2 - плюс 5. Дневная температура в субботу плюс 8 - плюс 9 градусов. Еще сохранится умеренный ветер", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в воскресенье ночью местами возможен небольшой дождь, будет облачно с прояснениями, ночь останется без отрицательной температуры, порядка плюс 3 - плюс 4 градусов. Дневная температура за счет более плотной облачности и дождя будет чуть пониже, чем накануне.
"Если вы планируете выходные дни провести на даче, то лучше выехать в пятницу, потому что будет довольно хорошая и теплая погода. И суббота без осадков", - добавила она.