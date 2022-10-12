Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/pogoda-1823335281.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 12.10.2022
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Температура до плюс 9 ожидается в Москве на выходных, в субботу - без осадков, в воскресенье возможен дождь, сообщила РИА Новости главный специалист московского РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:27
2022-10-12T12:27
общество
татьяна позднякова
москва
погода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818619339_0:203:3237:2024_1920x0_80_0_0_c3f7e34c0f24388214b01cbcddd3731e.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Температура до плюс 9 ожидается в Москве на выходных, в субботу - без осадков, в воскресенье возможен дождь, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, но мы будем находиться в более облачной части антициклона. В субботу облачно с прояснениями и без осадков, ночь станет чуть теплее за счет облачности - в Москве где-то плюс 3 - плюс 5, по области плюс 2 - плюс 5. Дневная температура в субботу плюс 8 - плюс 9 градусов. Еще сохранится умеренный ветер", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что в воскресенье ночью местами возможен небольшой дождь, будет облачно с прояснениями, ночь останется без отрицательной температуры, порядка плюс 3 - плюс 4 градусов. Дневная температура за счет более плотной облачности и дождя будет чуть пониже, чем накануне."Если вы планируете выходные дни провести на даче, то лучше выехать в пятницу, потому что будет довольно хорошая и теплая погода. И суббота без осадков", - добавила она.
https://ria.ru/20221012/zamorozki-1823278830.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818619339_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_9c09f47f6ff34a914feb292449797e85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна позднякова, москва, погода, россия
Общество, Татьяна Позднякова, Москва, Погода, Россия
12:27 12.10.2022
 
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Температура до плюс девяти градусов ожидается в Москве на выходных

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Температура до плюс 9 ожидается в Москве на выходных, в субботу - без осадков, в воскресенье возможен дождь, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, но мы будем находиться в более облачной части антициклона. В субботу облачно с прояснениями и без осадков, ночь станет чуть теплее за счет облачности - в Москве где-то плюс 3 - плюс 5, по области плюс 2 - плюс 5. Дневная температура в субботу плюс 8 - плюс 9 градусов. Еще сохранится умеренный ветер", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в воскресенье ночью местами возможен небольшой дождь, будет облачно с прояснениями, ночь останется без отрицательной температуры, порядка плюс 3 - плюс 4 градусов. Дневная температура за счет более плотной облачности и дождя будет чуть пониже, чем накануне.
"Если вы планируете выходные дни провести на даче, то лучше выехать в пятницу, потому что будет довольно хорошая и теплая погода. И суббота без осадков", - добавила она.
Иней на траве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
08:17
Минувшей ночью в московском регионе зафиксировали заморозки
 
ОбществоТатьяна ПоздняковаМоскваПогодаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала