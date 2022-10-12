https://ria.ru/20221012/podzheg-1823415620.html

В Минеральных Водах мужчина поджег начальницу Пенсионного фонда

В Минеральных Водах мужчина поджег начальницу Пенсионного фонда - РИА Новости, 12.10.2022

В Минеральных Водах мужчина поджег начальницу Пенсионного фонда

Мужчина в Минеральных Водах на Ставрополье ворвался в здание Пенсионного фонда, облил свою начальницу бензином и поджег, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:55

2022-10-12T15:55

2022-10-12T18:15

происшествия

владимир владимиров

минеральные воды

пенсионный фонд рф

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ПЯТИГОРСК, 12 окт - РИА Новости. Мужчина в Минеральных Водах на Ставрополье ворвался в здание Пенсионного фонда, облил свою начальницу бензином и поджег, сообщил губернатор Владимир Владимиров."Сегодня в городе Минеральные Воды произошла внештатная ситуация. Неизвестный мужчина ворвался в здание местного отделения пенсионного фонда, облил его начальницу бензином и поджег. К счастью, женщина осталась жива, она госпитализирована, с ней работают медики", - написал Владимиров в своём Telegram-канале.По его словам, правоохранители установили и задержали нападавшего. "Сейчас специалисты разбираются в причинах его неадекватного поведения, будет дана правовая оценка происшествия. Благодарю органы правопорядка за такую оперативность. А пострадавшей желаю как можно скорее оправиться от произошедшего", - добавил глава Ставрополья.В прокуратуре края отметили, что пострадавшая госпитализирована. "Предварительно, женщине причинен средней тяжести вред здоровью", - отметили в надзорном ведомстве. По его информации, 65-летний мужчина ранее обращался в фонд по вопросу отказа в назначении социальной пенсии.Согласно данным следственного управления СК по Ставропольскому краю, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК "покушение на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенное общеопасным способом".

https://ria.ru/20221012/pozhar-1823418270.html

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происшествия, владимир владимиров, минеральные воды, пенсионный фонд рф