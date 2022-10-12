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Почти 4,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в сентябре
Почти 4,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в сентябре - РИА Новости, 12.10.2022
Почти 4,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в сентябре
Почти 4,5 миллиона человек посетили парки Московской области в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:11
2022-10-12T14:11
2022-10-12T14:11
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Почти 4,5 миллиона человек посетили парки Московской области в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.На территории Московской области расположено 183 парка культуры и отдыха."Наши парки активно наполняются различными событиями, сервисами, услугами для посетителей, чтобы в них было интересно проводить время. За первый месяц осени наши парки посетили почти 4,5 миллиона человек", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Михаила Хайкина.Лидерами по посещаемости стали городской парк в Мытищах – 186 тысяч человек, парк "Пехорка" в Балашихе – 157 тысяч человек и парк "Фабричный" в Истре – 145 тысяч человек.
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михаил хайкин, московская область (подмосковье), мытищи, балашиха, общество
Новости Подмосковья, Михаил Хайкин, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Балашиха, Общество