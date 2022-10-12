Рейтинг@Mail.ru
Почти 4,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в сентябре - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221012/podmoskove-1823371271.html
Почти 4,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в сентябре
Почти 4,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в сентябре - РИА Новости, 12.10.2022
Почти 4,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в сентябре
Почти 4,5 миллиона человек посетили парки Московской области в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:11
2022-10-12T14:11
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
мытищи
балашиха
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820527921_0:178:3066:1902_1920x0_80_0_0_643722398c8b02717e8a7ab3d40c652d.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Почти 4,5 миллиона человек посетили парки Московской области в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.На территории Московской области расположено 183 парка культуры и отдыха."Наши парки активно наполняются различными событиями, сервисами, услугами для посетителей, чтобы в них было интересно проводить время. За первый месяц осени наши парки посетили почти 4,5 миллиона человек", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Михаила Хайкина.Лидерами по посещаемости стали городской парк в Мытищах – 186 тысяч человек, парк "Пехорка" в Балашихе – 157 тысяч человек и парк "Фабричный" в Истре – 145 тысяч человек.
https://ria.ru/20221011/transport-1823215365.html
московская область (подмосковье)
мытищи
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820527921_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0232251f864ff210890d68afea7946db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил хайкин, московская область (подмосковье), мытищи, балашиха, общество
Новости Подмосковья, Михаил Хайкин, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Балашиха, Общество
14:11 12.10.2022
 

Почти 4,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в сентябре

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Осень в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Почти 4,5 миллиона человек посетили парки Московской области в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.
На территории Московской области расположено 183 парка культуры и отдыха.
Автобус движется по заснеженной улице - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 19:10Новости Подмосковья
Транспорт Подмосковья подготовят к зиме до 30 октября
"Наши парки активно наполняются различными событиями, сервисами, услугами для посетителей, чтобы в них было интересно проводить время. За первый месяц осени наши парки посетили почти 4,5 миллиона человек", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Михаила Хайкина.
Лидерами по посещаемости стали городской парк в Мытищах – 186 тысяч человек, парк "Пехорка" в Балашихе – 157 тысяч человек и парк "Фабричный" в Истре – 145 тысяч человек.
 
Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинМосковская область (Подмосковье)МытищиБалашихаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала