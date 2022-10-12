https://ria.ru/20221012/podkhod-1823506389.html

Белый дом опубликовал новую стратегию нацбезопасности

Белый дом опубликовал новую стратегию нацбезопасности - РИА Новости, 12.10.2022

Белый дом опубликовал новую стратегию нацбезопасности

Белый дом обнародовал новую стратегию по национальной безопасности США. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:06

2022-10-12T19:06

2022-10-12T20:48

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Белый дом обнародовал новую стратегию по национальной безопасности США.Согласно документу, Вашингтон планирует "сдерживать" Россию, которая якобы представляет угрозу для международной системы. Белый дом также закрепил за Москвой статус "актуальной угрозы безопасности в Европе".Кроме того, по мнению США, действия России в Арктике несут риски непреднамеренного конфликта. Поэтому Вашингтон планирует укреплять партнерство с союзниками в регионе.При этом в отношениях с Россией Вашингтон решил "руководствоваться прагматичным подходом" и взаимодействовать в областях, интересующих обе стороны. В частности, Белый дом упомянул о возможности сотрудничества в сфере безопасности."Америка по-прежнему заинтересована в сохранении стратегической стабильности и развитии более широкой, прозрачной и поддающейся верификации инфраструктуры контроля над вооружениями на смену ДСНВ и восстановлении механизмов европейской безопасности", — указано в документе.Американская администрация также закрепила за Китаем статус "самого серьезного геополитического вызова". Согласно документу, Белый дом собирается "эффективно конкурировать" с Пекином.В то же время Штаты допускают возможность "мирного сосуществования" с Китаем. Вашингтон признал решающий вклад КНР в мировую экономику и решение глобальных проблем. В стратегии также обозначена заинтересованность в сохранении мира в Тайваньском проливе и подтверждена приверженность политике "одного Китая".Власти США также заявили о стремлении снизить риски развязывания ядерной войны. Вашингтон декларирует желание не допустить применения другими странами ядерного оружия. Кроме того, Белый дом планирует модернизировать собственные ядерные силы и укрепить обязательства перед союзниками в этой сфере.В стратегии также подчеркивается, что США нацелены не допустить, чтобы Россия или любая другая держава "достигла своих целей" путем применения или угрозы применения ядерного оружия.При этом Белый дом заявляет, что США не хотят усугубления международной конфронтации."Мы также хотим избежать того, чтобы конкуренция вела к делению мира на жесткие блоки. Мы не хотим конфликта или новой холодной войны", — указано в документе.В конце сентября в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что США и их союзники перешли всякую грань в антироссийской риторике и уже пустили в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20221012/bayden-1823485856.html

https://ria.ru/20221012/medvedev-1823481334.html

https://ria.ru/20221012/konflikt-1823505800.html

сша

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, россия