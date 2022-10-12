https://ria.ru/20221012/obeschaniya-1823401839.html

Захарова прокомментировала слова Борреля о невыполнении обещаний НАТО

Захарова прокомментировала слова Борреля о невыполнении обещаний НАТО - РИА Новости, 12.10.2022

Захарова прокомментировала слова Борреля о невыполнении обещаний НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о невыполнении обещаний НАТО: "историческое... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:26

2022-10-12T15:26

2022-10-12T15:26

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о невыполнении обещаний НАТО: "историческое признание прозвучало", и Запад "открыто заявил о своем предательстве и обмане".Раннее Боррель, выступая в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде, заявил, что НАТО могла не выполнить обещания перед Россией, но это, по его словам, не оправдывает происходящего вокруг Украины."Ну вот и всё. Историческое признание прозвучало. Запад открыто заявил о своём предательстве и обмане. Цинично натовцы подвели черту, которая зафиксировала давно образовавшийся водораздел, разделяющий их от порядочных людей", - написала Захарова в своем канале в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. -0-

https://ria.ru/20221010/prizyvy-1822956999.html

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в мире, мария захарова, жозеп боррель, владимир путин, мадрид, евросоюз, украина, россия, нато