https://ria.ru/20221012/neopredelennosti-1823402837.html
Новак связал неопределенности на мировом рынке нефти с решениями Запада
Новак связал неопределенности на мировом рынке нефти с решениями Запада - РИА Новости, 12.10.2022
Новак связал неопределенности на мировом рынке нефти с решениями Запада
Главные неопределенности на мировом рынке нефти связаны с рукотворными решениями западных политиков, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:28
2022-10-12T15:28
2022-10-12T15:47
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Главные неопределенности на мировом рынке нефти связаны с рукотворными решениями западных политиков, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе."Ситуацию, которую видим на мировых рынках… Очень много неопределенностей в этом плане. Самые главные неопределенности связаны с непредсказуемыми рукотворными решениями, которые принимают политики в угоду своих политических амбиций", - сказал он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, москва, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Москва, Санкции в отношении России
15:28 12.10.2022 (обновлено: 15:47 12.10.2022)
Новак связал неопределенности на мировом рынке нефти с решениями Запада
Новак: неопределенности на мировом рынке нефти связаны с решениями западных политиков