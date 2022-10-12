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Новак связал неопределенности на мировом рынке нефти с решениями Запада - РИА Новости, 12.10.2022
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Новак связал неопределенности на мировом рынке нефти с решениями Запада
Новак связал неопределенности на мировом рынке нефти с решениями Запада - РИА Новости, 12.10.2022
Новак связал неопределенности на мировом рынке нефти с решениями Запада
Главные неопределенности на мировом рынке нефти связаны с рукотворными решениями западных политиков, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:28
2022-10-12T15:47
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Главные неопределенности на мировом рынке нефти связаны с рукотворными решениями западных политиков, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе."Ситуацию, которую видим на мировых рынках… Очень много неопределенностей в этом плане. Самые главные неопределенности связаны с непредсказуемыми рукотворными решениями, которые принимают политики в угоду своих политических амбиций", - сказал он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, москва, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Москва, Санкции в отношении России
15:28 12.10.2022 (обновлено: 15:47 12.10.2022)
 
Новак связал неопределенности на мировом рынке нефти с решениями Запада

Новак: неопределенности на мировом рынке нефти связаны с решениями западных политиков

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Главные неопределенности на мировом рынке нефти связаны с рукотворными решениями западных политиков, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.
"Ситуацию, которую видим на мировых рынках… Очень много неопределенностей в этом плане. Самые главные неопределенности связаны с непредсказуемыми рукотворными решениями, которые принимают политики в угоду своих политических амбиций", - сказал он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:33
Только Россия может поставлять газ по "Северным потокам", заявил Новак
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссияМоскваСанкции в отношении России
 
 
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