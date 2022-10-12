https://ria.ru/20221012/neopredelennosti-1823402837.html

Новак связал неопределенности на мировом рынке нефти с решениями Запада

Новак связал неопределенности на мировом рынке нефти с решениями Запада - РИА Новости, 12.10.2022

Новак связал неопределенности на мировом рынке нефти с решениями Запада

Главные неопределенности на мировом рынке нефти связаны с рукотворными решениями западных политиков, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:28

2022-10-12T15:28

2022-10-12T15:47

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

москва

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Главные неопределенности на мировом рынке нефти связаны с рукотворными решениями западных политиков, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе."Ситуацию, которую видим на мировых рынках… Очень много неопределенностей в этом плане. Самые главные неопределенности связаны с непредсказуемыми рукотворными решениями, которые принимают политики в угоду своих политических амбиций", - сказал он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823381803.html

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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, москва, санкции в отношении россии