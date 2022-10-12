https://ria.ru/20221012/neft-1823423629.html

Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, заявил Новак

Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, заявил Новак - РИА Новости, 12.10.2022

Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, заявил Новак

Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, страна выражает в этом заинтересованность, вопрос решается на уровне коммерческих компаний, сказал журналистам... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:11

2022-10-12T16:11

2022-10-12T16:11

экономика

александр новак

россия

турция

цены на нефть

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, страна выражает в этом заинтересованность, вопрос решается на уровне коммерческих компаний, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Да, мы обсуждаем с нашими коллегами, мы готовы и больше поставлять, процесс идет, мы видим заинтересованность турецких компаний, чтобы покупать больше российской нефти. Но это коммерческий вопрос, который решается между коммерческими компаниями", - сказал Новак в кулуарах РЭН.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/turtsiya-1823421317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, александр новак, россия, турция, цены на нефть