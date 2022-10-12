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Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, заявил Новак - РИА Новости, 12.10.2022
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Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, заявил Новак
Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, заявил Новак - РИА Новости, 12.10.2022
Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, заявил Новак
Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, страна выражает в этом заинтересованность, вопрос решается на уровне коммерческих компаний, сказал журналистам... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:11
2022-10-12T16:11
экономика
александр новак
россия
турция
цены на нефть
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, страна выражает в этом заинтересованность, вопрос решается на уровне коммерческих компаний, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Да, мы обсуждаем с нашими коллегами, мы готовы и больше поставлять, процесс идет, мы видим заинтересованность турецких компаний, чтобы покупать больше российской нефти. Но это коммерческий вопрос, который решается между коммерческими компаниями", - сказал Новак в кулуарах РЭН.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/turtsiya-1823421317.html
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экономика, александр новак, россия, турция, цены на нефть
Экономика, Александр Новак, Россия, Турция, Цены на нефть
16:11 12.10.2022
 
Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, заявил Новак

Вице-премьер Новак: Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, вопрос обсуждается

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, страна выражает в этом заинтересованность, вопрос решается на уровне коммерческих компаний, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Да, мы обсуждаем с нашими коллегами, мы готовы и больше поставлять, процесс идет, мы видим заинтересованность турецких компаний, чтобы покупать больше российской нефти. Но это коммерческий вопрос, который решается между коммерческими компаниями", - сказал Новак в кулуарах РЭН.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
16:06
Новак прокомментировал идею создания газового хаба в Турции
 
ЭкономикаАлександр НовакРоссияТурцияЦены на нефть
 
 
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