https://ria.ru/20221012/neft-1823423629.html
Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, заявил Новак
Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, заявил Новак - РИА Новости, 12.10.2022
Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, заявил Новак
Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, страна выражает в этом заинтересованность, вопрос решается на уровне коммерческих компаний, сказал журналистам... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:11
2022-10-12T16:11
2022-10-12T16:11
экономика
александр новак
россия
турция
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e206938ebe4fd25329cda5cc76372257.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, страна выражает в этом заинтересованность, вопрос решается на уровне коммерческих компаний, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Да, мы обсуждаем с нашими коллегами, мы готовы и больше поставлять, процесс идет, мы видим заинтересованность турецких компаний, чтобы покупать больше российской нефти. Но это коммерческий вопрос, который решается между коммерческими компаниями", - сказал Новак в кулуарах РЭН.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/turtsiya-1823421317.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_8bcb459ef0441d4b55f54e42ff260256.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр новак, россия, турция, цены на нефть
Экономика, Александр Новак, Россия, Турция, Цены на нефть
Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, заявил Новак
Вице-премьер Новак: Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, вопрос обсуждается
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия готова нарастить поставки нефти в Турцию, страна выражает в этом заинтересованность, вопрос решается на уровне коммерческих компаний, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Да, мы обсуждаем с нашими коллегами, мы готовы и больше поставлять, процесс идет, мы видим заинтересованность турецких компаний, чтобы покупать больше российской нефти. Но это коммерческий вопрос, который решается между коммерческими компаниями", - сказал Новак в кулуарах РЭН.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.