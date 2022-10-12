В Египте считают, что снижение нефтедобычи может потрясти энергорынок
В Египте считают, что снижение нефтедобычи может вызвать потрясения на энергорынках
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
КАИР, 12 окт - РИА Новости. Решение стран-участниц сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи может вызвать потрясения на мировых энергетических рынках, говорится в докладе Центра информации и поддержки принятия решений кабинета министров Египта.
"Последствия решения ОПЕК+ могут вылиться в потрясения на энергетических рынках, которые возможно усилятся из-за эмбарго, введенного на экспорт российской и иранской нефти и нежелания американских производителей повышать уровень добычи из-за поддержания уровня цен", - говорится в докладе центра.
На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.
Евросоюз 6 октября официально опубликовал новый пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу с 7 октября. Документ среди прочего содержит базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю. При этом транспортировка топлива выше этой цены подпадает под запрет. Он вступит в силу 5 декабря. Запрет на поставку нефтепродуктов дороже установленного уровня начнет действовать с 5 февраля.