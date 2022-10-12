https://ria.ru/20221012/neft-1823265253.html

В Египте считают, что снижение нефтедобычи может потрясти энергорынок

В Египте считают, что снижение нефтедобычи может потрясти энергорынок - РИА Новости, 12.10.2022

В Египте считают, что снижение нефтедобычи может потрясти энергорынок

Решение стран-участниц сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи может вызвать потрясения на мировых энергетических рынках, говорится в докладе Центра информации и... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T02:04

2022-10-12T02:04

2022-10-12T02:04

экономика

цены на нефть

египет

россия

опек

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КАИР, 12 окт - РИА Новости. Решение стран-участниц сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи может вызвать потрясения на мировых энергетических рынках, говорится в докладе Центра информации и поддержки принятия решений кабинета министров Египта.На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.Евросоюз 6 октября официально опубликовал новый пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу с 7 октября. Документ среди прочего содержит базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю. При этом транспортировка топлива выше этой цены подпадает под запрет. Он вступит в силу 5 декабря. Запрет на поставку нефтепродуктов дороже установленного уровня начнет действовать с 5 февраля.

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экономика, цены на нефть, египет, россия, опек