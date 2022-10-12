https://ria.ru/20221012/nedvizhimost-1823302568.html

Мобилизованные в Приангарье могут оформить право на недвижимость за час

Мобилизованные в Приангарье могут оформить право на недвижимость за час - РИА Новости, 12.10.2022

Мобилизованные в Приангарье могут оформить право на недвижимость за час

В Иркутской области стартовала акция "Регистрация за час", по которой мобилизованные жители региона могут оперативно оформить право на недвижимость, сообщает... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:42

2022-10-12T10:42

2022-10-12T10:42

иркутская область

общество

игорь кобзев

жилье

иркутская область

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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ИРКУТСК, 12 окт – РИА Новости. В Иркутской области стартовала акция "Регистрация за час", по которой мобилизованные жители региона могут оперативно оформить право на недвижимость, сообщает пресс-служба правительства Приангарья."В Иркутской области стартовала совместная акция МФЦ и Росреестра. С 12 октября кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость для призванных на службу в рамках частичной мобилизации будут проводиться сразу после подачи документов", - говорится в сообщении.По словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, инициатива, которая родилась в регионе, поможет снять с мобилизованных жителей Иркутской области груз бытовых вопросов, решение которых зависит от работы государственных служб и ведомств. Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в МФЦ и предъявить повестку в военкомат. Сотрудники многофункционального центра примут заявителя без очереди, а специалисты Росреестра оперативно проверят документы, и если они в порядке, проведут регистрацию права или постановку на кадастровый учет. Таким образом зарегистрированные документы уже в течение часа будут выданы мобилизованному.Услуга "Регистрация за час" распространяется на оформление прав и кадастровый учет объектов недвижимости по договорам купли-продажи, ипотеки, дарения, мены, аренды, по свидетельствам о наследстве, решениям суда.Специалисты МФЦ уже работают на всероссийской горячей линии по мобилизации и отвечают на вопросы, связанные с оформлением документов.

https://ria.ru/20221010/mobilizovannye-1822804213.html

https://ria.ru/20221004/kobzev-1821466581.html

иркутская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, игорь кобзев, жилье, иркутская область, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)