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Пассажир турецкого самолета напал на экипаж во время рейса в Индонезию - РИА Новости, 12.10.2022
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Туризм
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Пассажир турецкого самолета напал на экипаж во время рейса в Индонезию
Пассажир турецкого самолета напал на экипаж во время рейса в Индонезию - РИА Новости, 12.10.2022
Пассажир турецкого самолета напал на экипаж во время рейса в Индонезию
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Куала-Наму индонезийского города Медан после нападения пассажира на летный экипаж, сообщает... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:38
2022-10-12T12:38
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Куала-Наму индонезийского города Медан после нападения пассажира на летный экипаж, сообщает портал Kompas.com.Пресс-секретарь полиции Джакарты Эндра Зулпан заявил, что лайнер, следовавший по маршруту Стамбул — Джакарта, был перенаправлен в Медан из-за дебошира на борту."Пассажир — гражданин Индонезии. Он был пьян во время нападения. Преступник ударил жертву, когда его попросили соблюдать порядок в самолете", — сказал Зулпан.Он добавил, что в настоящее время мужчина проходит лечение в медицинском учреждении в аэропорту.По словам Зулпана, рейс прибыл в Джакарту со значительным опозданием, а поведение индонезийца "привело в ярость других пассажиров, некоторые из которых вступили с ним в активную перепалку".
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в мире, индонезия, джакарта, медан, turkish airlines, новости - туризм, туризм, аэропорт, происшествия
Туризм, В мире, Индонезия, Джакарта, Медан, Turkish Airlines, Новости - Туризм, Туризм, Аэропорт, Происшествия
12:38 12.10.2022
 
Пассажир турецкого самолета напал на экипаж во время рейса в Индонезию

СМИ: турецкий самолет совершил вынужденную посадку из-за нападения пассажира на экипаж

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321-200 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время запуска нового прямого рейса по маршруту Краснодар - Станбул
Самолет Airbus A321-200 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время запуска нового прямого рейса по маршруту Краснодар - Станбул - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Куала-Наму индонезийского города Медан после нападения пассажира на летный экипаж, сообщает портал Kompas.com.
Пресс-секретарь полиции Джакарты Эндра Зулпан заявил, что лайнер, следовавший по маршруту Стамбул — Джакарта, был перенаправлен в Медан из-за дебошира на борту.
"Пассажир — гражданин Индонезии. Он был пьян во время нападения. Преступник ударил жертву, когда его попросили соблюдать порядок в самолете", — сказал Зулпан.
Он добавил, что в настоящее время мужчина проходит лечение в медицинском учреждении в аэропорту.
По словам Зулпана, рейс прибыл в Джакарту со значительным опозданием, а поведение индонезийца "привело в ярость других пассажиров, некоторые из которых вступили с ним в активную перепалку".
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