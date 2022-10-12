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Пассажир турецкого самолета напал на экипаж во время рейса в Индонезию
Пассажир турецкого самолета напал на экипаж во время рейса в Индонезию - РИА Новости, 12.10.2022
Пассажир турецкого самолета напал на экипаж во время рейса в Индонезию
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Куала-Наму индонезийского города Медан после нападения пассажира на летный экипаж, сообщает... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:38
2022-10-12T12:38
2022-10-12T12:38
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Куала-Наму индонезийского города Медан после нападения пассажира на летный экипаж, сообщает портал Kompas.com.Пресс-секретарь полиции Джакарты Эндра Зулпан заявил, что лайнер, следовавший по маршруту Стамбул — Джакарта, был перенаправлен в Медан из-за дебошира на борту."Пассажир — гражданин Индонезии. Он был пьян во время нападения. Преступник ударил жертву, когда его попросили соблюдать порядок в самолете", — сказал Зулпан.Он добавил, что в настоящее время мужчина проходит лечение в медицинском учреждении в аэропорту.По словам Зулпана, рейс прибыл в Джакарту со значительным опозданием, а поведение индонезийца "привело в ярость других пассажиров, некоторые из которых вступили с ним в активную перепалку".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Пассажир турецкого самолета напал на экипаж во время рейса в Индонезию
СМИ: турецкий самолет совершил вынужденную посадку из-за нападения пассажира на экипаж