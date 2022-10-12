https://ria.ru/20221012/naemniki-1823336238.html
Запорожские власти заявили о наемниках из 34 стран в рядах ВСУ в регионе
Запорожские власти заявили о наемниках из 34 стран в рядах ВСУ в регионе - РИА Новости, 12.10.2022
Запорожские власти заявили о наемниках из 34 стран в рядах ВСУ в регионе
Наемники из 34 стран воюют в составе украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, заявил член главного совета региона Владимир... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:29
2022-10-12T12:29
2022-10-12T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
владимир рогов
запорожская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Наемники из 34 стран воюют в составе украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, заявил член главного совета региона Владимир Рогов."Нами подтверждено присутствие наемников из 34 стран на запорожской линии боевого соприкосновения, в самом городе (Запорожье), на базах и так далее", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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12:29 12.10.2022 (обновлено: 12:41 12.10.2022)
Запорожские власти заявили о наемниках из 34 стран в рядах ВСУ в регионе
Рогов заявил, что на стороне ВСУ в Запорожской области воюют наемники из 34 стран