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Запорожские власти заявили о наемниках из 34 стран в рядах ВСУ в регионе - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/naemniki-1823336238.html
Запорожские власти заявили о наемниках из 34 стран в рядах ВСУ в регионе
Запорожские власти заявили о наемниках из 34 стран в рядах ВСУ в регионе - РИА Новости, 12.10.2022
Запорожские власти заявили о наемниках из 34 стран в рядах ВСУ в регионе
Наемники из 34 стран воюют в составе украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, заявил член главного совета региона Владимир... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:29
2022-10-12T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
владимир рогов
запорожская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Наемники из 34 стран воюют в составе украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, заявил член главного совета региона Владимир Рогов."Нами подтверждено присутствие наемников из 34 стран на запорожской линии боевого соприкосновения, в самом городе (Запорожье), на базах и так далее", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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в мире, вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:29 12.10.2022 (обновлено: 12:41 12.10.2022)
 
Запорожские власти заявили о наемниках из 34 стран в рядах ВСУ в регионе

Рогов заявил, что на стороне ВСУ в Запорожской области воюют наемники из 34 стран

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Наемники из 34 стран воюют в составе украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, заявил член главного совета региона Владимир Рогов.
"Нами подтверждено присутствие наемников из 34 стран на запорожской линии боевого соприкосновения, в самом городе (Запорожье), на базах и так далее", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВладимир РоговЗапорожская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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