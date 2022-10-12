https://ria.ru/20221012/naemniki-1823336238.html

Запорожские власти заявили о наемниках из 34 стран в рядах ВСУ в регионе

Запорожские власти заявили о наемниках из 34 стран в рядах ВСУ в регионе - РИА Новости, 12.10.2022

Запорожские власти заявили о наемниках из 34 стран в рядах ВСУ в регионе

Наемники из 34 стран воюют в составе украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, заявил член главного совета региона Владимир... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:29

2022-10-12T12:29

2022-10-12T12:41

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Наемники из 34 стран воюют в составе украинских войск на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, заявил член главного совета региона Владимир Рогов."Нами подтверждено присутствие наемников из 34 стран на запорожской линии боевого соприкосновения, в самом городе (Запорожье), на базах и так далее", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр