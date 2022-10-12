https://ria.ru/20221012/nablyudateli-1823540836.html
Минск ответил на предложение Киева разместить наблюдателей на границе
Минск ответил на предложение Киева разместить наблюдателей на границе - РИА Новости, 12.10.2022
Минск ответил на предложение Киева разместить наблюдателей на границе
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что направление западными странами своих представителей по просьбе Киева на украинско-белорусскую границу будет... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:21
2022-10-12T22:21
2022-10-12T22:46
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МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что направление западными странами своих представителей по просьбе Киева на украинско-белорусскую границу будет означать фактически вовлечение этих стран в украинский конфликт."Я согласен здесь с оценкой, которая прозвучала с российской стороны. Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт", - сказал Макей в кулуарах заседания СМИД СНГ в Астане. Его слова приводит агентство Белта."Мы всегда говорили, что не желаем участвовать в этом конфликте и хотим, чтобы как можно скорее все происходящее на Украине остановилось. Но, к сожалению, мы видим, что с подачи именно западных стран идет только лишь нагнетание этого конфликта", - подчеркнул министр.Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли размещение такого контингента представлять угрозу национальной безопасности Белоруссии, министр сказал, что это зависит от того, "с какими намерениями придут эти наблюдатели или каким оружием они будут вооружены".Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что белорусские власти не будут оставлять без внимания происходящее у своей границы.Владимир Зеленский 11 октября призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.
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В мире, Владимир Макей , Владимир Зеленский, Украина, Киев, G7, МИД Белоруссии, СНГ, Белоруссия
22:21 12.10.2022 (обновлено: 22:46 12.10.2022)
Минск ответил на предложение Киева разместить наблюдателей на границе
МИД Белоруссии: отправка наблюдателей на границу с Украиной станет вовлечением в конфликт
МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что направление западными странами своих представителей по просьбе Киева на украинско-белорусскую границу будет означать фактически вовлечение этих стран в украинский конфликт.
"Я согласен здесь с оценкой, которая прозвучала с российской стороны. Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси
и Украины
, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт", - сказал Макей в кулуарах заседания СМИД СНГ
в Астане
. Его слова приводит агентство Белта.
"Мы всегда говорили, что не желаем участвовать в этом конфликте и хотим, чтобы как можно скорее все происходящее на Украине остановилось. Но, к сожалению, мы видим, что с подачи именно западных стран идет только лишь нагнетание этого конфликта", - подчеркнул министр.
Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли размещение такого контингента представлять угрозу национальной безопасности Белоруссии, министр сказал, что это зависит от того, "с какими намерениями придут эти наблюдатели или каким оружием они будут вооружены".
Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что белорусские власти не будут оставлять без внимания происходящее у своей границы.
Владимир Зеленский
11 октября призвал страны G7
разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.