Рейтинг@Mail.ru
Делегация Мьянмы прибыла в Россию для обсуждения вопросов поставок топлива - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/myanma-1823341936.html
Делегация Мьянмы прибыла в Россию для обсуждения вопросов поставок топлива
Делегация Мьянмы прибыла в Россию для обсуждения вопросов поставок топлива - РИА Новости, 12.10.2022
Делегация Мьянмы прибыла в Россию для обсуждения вопросов поставок топлива
Мьянма намерена закупать у России 2 миллиона тонн бензина и около 4 миллионов тонн дизеля в год, делегация, состоящая из министров энергетики и электроэнергии... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:05
2022-10-12T13:05
россия
мьянма
экономика
владимир путин
москва
мин аун хлайн
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806938285_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_055b8619523e2aca98d66bf54bdc0da7.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мьянма намерена закупать у России 2 миллиона тонн бензина и около 4 миллионов тонн дизеля в год, делегация, состоящая из министров энергетики и электроэнергии республики, прибыла для переговоров на Российскую энергетическую неделю, заявил РИА Новости посол страны Лвин У."Мьянма хочет закупать у России 2 миллиона тонн бензина и 4,2 миллиона тонн дизеля в год. Президент РФ Владимир Путин говорил с нашим премьер-министром Мин Аун Хлайном и уже дал согласие на эти поставки, мы сейчас согласовываем детали оплаты - производить ее в рублях или в юанях", - сказал посол.Он отметил, что в делегацию вошли союзные министры Мьянмы, включая министра энергетики Мнё Мьин Уи и министра электроэнергии Тхаунг Хана.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221005/spg-1821601638.html
россия
мьянма
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806938285_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_b5c66520e6fed32693f4064c99c2207c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мьянма, экономика, владимир путин, москва, мин аун хлайн, цены на нефть
Россия, Мьянма, Экономика, Владимир Путин, Москва, Мин Аун Хлайн, Цены на нефть
13:05 12.10.2022
 
Делегация Мьянмы прибыла в Россию для обсуждения вопросов поставок топлива

Делегация Мьянмы прибыла в Россию на переговоры о поставках нефтепродуктов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанк Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн
 Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мьянма намерена закупать у России 2 миллиона тонн бензина и около 4 миллионов тонн дизеля в год, делегация, состоящая из министров энергетики и электроэнергии республики, прибыла для переговоров на Российскую энергетическую неделю, заявил РИА Новости посол страны Лвин У.
"Мьянма хочет закупать у России 2 миллиона тонн бензина и 4,2 миллиона тонн дизеля в год. Президент РФ Владимир Путин говорил с нашим премьер-министром Мин Аун Хлайном и уже дал согласие на эти поставки, мы сейчас согласовываем детали оплаты - производить ее в рублях или в юанях", - сказал посол.
Он отметил, что в делегацию вошли союзные министры Мьянмы, включая министра энергетики Мнё Мьин Уи и министра электроэнергии Тхаунг Хана.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 08:08
Россия обсуждает поставки СПГ с Мьянмой
 
РоссияМьянмаЭкономикаВладимир ПутинМоскваМин Аун ХлайнЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала