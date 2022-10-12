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Делегация Мьянмы прибыла в Россию для обсуждения вопросов поставок топлива

Делегация Мьянмы прибыла в Россию для обсуждения вопросов поставок топлива - РИА Новости, 12.10.2022

Делегация Мьянмы прибыла в Россию для обсуждения вопросов поставок топлива

Мьянма намерена закупать у России 2 миллиона тонн бензина и около 4 миллионов тонн дизеля в год, делегация, состоящая из министров энергетики и электроэнергии... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:05

2022-10-12T13:05

2022-10-12T13:05

россия

мьянма

экономика

владимир путин

москва

мин аун хлайн

цены на нефть

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мьянма намерена закупать у России 2 миллиона тонн бензина и около 4 миллионов тонн дизеля в год, делегация, состоящая из министров энергетики и электроэнергии республики, прибыла для переговоров на Российскую энергетическую неделю, заявил РИА Новости посол страны Лвин У."Мьянма хочет закупать у России 2 миллиона тонн бензина и 4,2 миллиона тонн дизеля в год. Президент РФ Владимир Путин говорил с нашим премьер-министром Мин Аун Хлайном и уже дал согласие на эти поставки, мы сейчас согласовываем детали оплаты - производить ее в рублях или в юанях", - сказал посол.Он отметил, что в делегацию вошли союзные министры Мьянмы, включая министра энергетики Мнё Мьин Уи и министра электроэнергии Тхаунг Хана.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, мьянма, экономика, владимир путин, москва, мин аун хлайн, цены на нефть