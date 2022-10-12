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Объявлен конкурс концепций развития музея политической истории России - РИА Новости, 12.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221012/muzey-1823453420.html
Объявлен конкурс концепций развития музея политической истории России
Объявлен конкурс концепций развития музея политической истории России - РИА Новости, 12.10.2022
Объявлен конкурс концепций развития музея политической истории России
Министерство культуры проводит конкурс концепций развития Государственного музея политической истории России, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:22
2022-10-12T17:23
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
россия
музеи
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Министерство культуры проводит конкурс концепций развития Государственного музея политической истории России, сообщает пресс-служба ведомства.Заявки на участие принимаются до 28 октября.В конкурсе два этапа. Первый продлится 3 ноября. Он подразумевает заочное рассмотрение Комиссией концепций каждого участника.На втором этапе состоится очное представление программы с презентационным сопровождением.Конкурс состоится 7 ноября 2022 года. В ведомстве рассказали, что Государственный музей политической истории России был создан в 1919 году как Государственный музей Революции и до 1945 располагался в залах Зимнего Дворца. В 1955-м выделили два новых здания: особняки В.Э. Бранта и М.Ф. Кшесинской. Обновленная институция, переименованная в Государственный музей Великой Октябрьской социалистической революции, начала принимать посетителей в ноябре 1957 года. В 1991 году учреждение переименовали в Государственный музей политической истории России. В настоящее время его собрание насчитывает 489269 единиц хранения.
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новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, музеи
Культура, Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Россия, Музеи
17:22 12.10.2022 (обновлено: 17:23 12.10.2022)
 
Объявлен конкурс концепций развития музея политической истории России

Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея политической истории России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМузей политической истории России в Санкт-Петербурге
Музей политической истории России в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Министерство культуры проводит конкурс концепций развития Государственного музея политической истории России, сообщает пресс-служба ведомства.
Заявки на участие принимаются до 28 октября.
В конкурсе два этапа. Первый продлится 3 ноября. Он подразумевает заочное рассмотрение Комиссией концепций каждого участника.
На втором этапе состоится очное представление программы с презентационным сопровождением.
Конкурс состоится 7 ноября 2022 года.
В ведомстве рассказали, что Государственный музей политической истории России был создан в 1919 году как Государственный музей Революции и до 1945 располагался в залах Зимнего Дворца. В 1955-м выделили два новых здания: особняки В.Э. Бранта и М.Ф. Кшесинской.
Обновленная институция, переименованная в Государственный музей Великой Октябрьской социалистической революции, начала принимать посетителей в ноябре 1957 года. В 1991 году учреждение переименовали в Государственный музей политической истории России. В настоящее время его собрание насчитывает 489269 единиц хранения.
Пушкинский музей - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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