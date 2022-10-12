https://ria.ru/20221012/moldaviya-1823432685.html
Молдавия получит от Румынии грант на десять миллионов евро из-за кризиса
Молдавия получит от Румынии грант на десять миллионов евро из-за кризиса - РИА Новости, 12.10.2022
Молдавия получит от Румынии грант на десять миллионов евро из-за кризиса
Молдавия получит от властей Румынии грант для бюджетной поддержки на сумму около 10 миллионов евро, об этом сообщила пресс-служба молдавского министерства... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:32
2022-10-12T16:32
2022-10-12T16:32
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КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Молдавия получит от властей Румынии грант для бюджетной поддержки на сумму около 10 миллионов евро, об этом сообщила пресс-служба молдавского министерства финансов."Министерство финансов Молдавии и румынское Агентство международного сотрудничества в целях развития (RoAid) подписали сегодня соглашение о прямой бюджетной поддержке. Молдавия получит финансовую помощь в виде бюджетной поддержки от румынского государства в размере 50 миллионов леев (около 10 миллионов евро)", - сообщает минфин.Средства предназначены для преодоления Молдавией экономического кризиса из-за конфликта на Украине, а также для решения кризисных ситуаций в сфере энергетики посредством закупки природного газа и угля и применения мер по повышению энергоэффективности. Деньги будут выделены из резервного фонда бюджета правительства Румынии.Помощь будет оказана в рамках запущенной в апреле в Берлине "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали оказать Молдавии помощь на 695 миллионов евро.
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в мире, молдавия, румыния, экономика
В мире, Молдавия, Румыния, Экономика
Молдавия получит от Румынии грант на десять миллионов евро из-за кризиса
Молдавия получит от Румынии грант на десять миллионов евро для бюджетной поддержки