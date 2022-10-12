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В Бурятии заявили о плановом донаборе мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022
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В Бурятии заявили о плановом донаборе мобилизованных
В Бурятии заявили о плановом донаборе мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022
В Бурятии заявили о плановом донаборе мобилизованных
Работа по донабору мобилизованных в Бурятии проходит планово, задание по частичной мобилизации для регионов определяется по числу состоящих на воинском учете,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:06
2022-10-12T14:06
специальная военная операция на украине
россия
частичная мобилизация в россии
республика бурятия
общество
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Работа по донабору мобилизованных в Бурятии проходит планово, задание по частичной мобилизации для регионов определяется по числу состоящих на воинском учете, сообщил первый заместитель военного комиссара республики полковник Игорь Кибальник.По его словам, ни о каких новых волнах мобилизации речи не идет, всем военным комиссариатам округа установлено определенное задание для комплектования воинских частей, оно выполняется планово.Он подчеркнул, что так как донабор небольшой, то в разворачивании дополнительных пунктов сбора нет необходимости, работы военкоматов достаточно.Отмечается, что военные комиссариаты Бурятии учли вопросы, которые негативно сказывались на работе и вопросах взаимодействия между военными комиссариатами, органами власти, руководителями предприятий, организаций республики.В конце сентября глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что республика выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации, продолжалась работа по дополнительному медицинскому осмотру.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакой новой волны частичной мобилизации в РФ нет, а про высказывания губернаторов по этой теме надо у каждого отдельно узнавать, что он имеет в виду.
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россия, частичная мобилизация в россии, республика бурятия, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Частичная мобилизация в России, Республика Бурятия, Общество
14:06 12.10.2022
 
В Бурятии заявили о плановом донаборе мобилизованных

Военный комиссар Бурятии Кибальник: работа по донабору мобилизованных проходит планово

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Работа по донабору мобилизованных в Бурятии проходит планово, задание по частичной мобилизации для регионов определяется по числу состоящих на воинском учете, сообщил первый заместитель военного комиссара республики полковник Игорь Кибальник.
По его словам, ни о каких новых волнах мобилизации речи не идет, всем военным комиссариатам округа установлено определенное задание для комплектования воинских частей, оно выполняется планово.
"Для регионов задание по частичной мобилизации определяется исходя из количества граждан, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах. В Бурятии донабор небольшой", - сказал Кибальник в видео в Telegram-канале правительства Бурятии.
Он подчеркнул, что так как донабор небольшой, то в разворачивании дополнительных пунктов сбора нет необходимости, работы военкоматов достаточно.
Отмечается, что военные комиссариаты Бурятии учли вопросы, которые негативно сказывались на работе и вопросах взаимодействия между военными комиссариатами, органами власти, руководителями предприятий, организаций республики.
В конце сентября глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что республика выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации, продолжалась работа по дополнительному медицинскому осмотру.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакой новой волны частичной мобилизации в РФ нет, а про высказывания губернаторов по этой теме надо у каждого отдельно узнавать, что он имеет в виду.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧастичная мобилизация в РоссииРеспублика БурятияОбщество
 
 
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