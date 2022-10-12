https://ria.ru/20221012/mobilizovannye-1823368293.html

В Бурятии заявили о плановом донаборе мобилизованных

В Бурятии заявили о плановом донаборе мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022

В Бурятии заявили о плановом донаборе мобилизованных

Работа по донабору мобилизованных в Бурятии проходит планово, задание по частичной мобилизации для регионов определяется по числу состоящих на воинском учете,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:06

2022-10-12T14:06

2022-10-12T14:06

специальная военная операция на украине

россия

частичная мобилизация в россии

республика бурятия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820343531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ee97600165a245879d272fed2f9989e.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Работа по донабору мобилизованных в Бурятии проходит планово, задание по частичной мобилизации для регионов определяется по числу состоящих на воинском учете, сообщил первый заместитель военного комиссара республики полковник Игорь Кибальник.По его словам, ни о каких новых волнах мобилизации речи не идет, всем военным комиссариатам округа установлено определенное задание для комплектования воинских частей, оно выполняется планово.Он подчеркнул, что так как донабор небольшой, то в разворачивании дополнительных пунктов сбора нет необходимости, работы военкоматов достаточно.Отмечается, что военные комиссариаты Бурятии учли вопросы, которые негативно сказывались на работе и вопросах взаимодействия между военными комиссариатами, органами власти, руководителями предприятий, организаций республики.В конце сентября глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что республика выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации, продолжалась работа по дополнительному медицинскому осмотру.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакой новой волны частичной мобилизации в РФ нет, а про высказывания губернаторов по этой теме надо у каждого отдельно узнавать, что он имеет в виду.

россия

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, частичная мобилизация в россии, республика бурятия, общество