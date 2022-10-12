https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823478550.html

Власти Карелии подобрали приюты для питомцев мобилизованных на время службы

Власти Карелии подобрали приюты для питомцев мобилизованных на время службы - РИА Новости, 12.10.2022

Власти Карелии подобрали приюты для питомцев мобилизованных на время службы

Призванные по частичной мобилизации жители Карелии, которым не с кем оставить домашних животных, могут временно определить питомцев в приюты, расположенные как... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:49

2022-10-12T17:49

2022-10-12T17:49

общество

частичная мобилизация в россии

петрозаводск

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Призванные по частичной мобилизации жители Карелии, которым не с кем оставить домашних животных, могут временно определить питомцев в приюты, расположенные как в республиканском центре, так и в муниципальных районах, сообщает пресс-служба регионального правительства."Мобилизованные граждане, у которых нет возможности пристроить животное на время мобилизации, например, если хозяин питомца живет один и у него нет родственников, могут передать его в приют для животных. В настоящее время в Карелии места для содержания таких животных определены в Петрозаводске, Костомукше, а также в Медвежьегорском и Лахденпохском муниципальных районах", - говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, власти Карелии предоставят дополнительные меры поддержки семьям призванных в рамках частичной мобилизации, а также военнослужащих, которые направлены в зону спецоперации. В частности, предусматривается освобождение от платы за посещение детского сада, а также за обучение детей в государственных организациях дополнительного образования. Школьникам 5-11 классов предоставят бесплатное горячее питание. Студентам организаций среднего профобразования, которые обучаются платно, компенсируют затраты на оплату обучения.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221011/podderzhka-1823249325.html

петрозаводск

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, частичная мобилизация в россии, петрозаводск, республика карелия