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Власти Карелии подобрали приюты для питомцев мобилизованных на время службы - РИА Новости, 12.10.2022
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Власти Карелии подобрали приюты для питомцев мобилизованных на время службы
Власти Карелии подобрали приюты для питомцев мобилизованных на время службы - РИА Новости, 12.10.2022
Власти Карелии подобрали приюты для питомцев мобилизованных на время службы
Призванные по частичной мобилизации жители Карелии, которым не с кем оставить домашних животных, могут временно определить питомцев в приюты, расположенные как... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:49
2022-10-12T17:49
общество
частичная мобилизация в россии
петрозаводск
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Призванные по частичной мобилизации жители Карелии, которым не с кем оставить домашних животных, могут временно определить питомцев в приюты, расположенные как в республиканском центре, так и в муниципальных районах, сообщает пресс-служба регионального правительства."Мобилизованные граждане, у которых нет возможности пристроить животное на время мобилизации, например, если хозяин питомца живет один и у него нет родственников, могут передать его в приют для животных. В настоящее время в Карелии места для содержания таких животных определены в Петрозаводске, Костомукше, а также в Медвежьегорском и Лахденпохском муниципальных районах", - говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, власти Карелии предоставят дополнительные меры поддержки семьям призванных в рамках частичной мобилизации, а также военнослужащих, которые направлены в зону спецоперации. В частности, предусматривается освобождение от платы за посещение детского сада, а также за обучение детей в государственных организациях дополнительного образования. Школьникам 5-11 классов предоставят бесплатное горячее питание. Студентам организаций среднего профобразования, которые обучаются платно, компенсируют затраты на оплату обучения.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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петрозаводск
республика карелия
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общество, частичная мобилизация в россии, петрозаводск, республика карелия
Общество, Частичная мобилизация в России, Петрозаводск, Республика Карелия
17:49 12.10.2022
 
Власти Карелии подобрали приюты для питомцев мобилизованных на время службы

Власти Карелии подобрали приюты для домашних животных мобилизованных на время их службы

© РИА Новости / Григорий СысоевСобака в вольере приюта для животных
Собака в вольере приюта для животных - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Собака в вольере приюта для животных. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Призванные по частичной мобилизации жители Карелии, которым не с кем оставить домашних животных, могут временно определить питомцев в приюты, расположенные как в республиканском центре, так и в муниципальных районах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Мобилизованные граждане, у которых нет возможности пристроить животное на время мобилизации, например, если хозяин питомца живет один и у него нет родственников, могут передать его в приют для животных. В настоящее время в Карелии места для содержания таких животных определены в Петрозаводске, Костомукше, а также в Медвежьегорском и Лахденпохском муниципальных районах", - говорится в сообщении.
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В Карелии семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки
Как сообщалось ранее, власти Карелии предоставят дополнительные меры поддержки семьям призванных в рамках частичной мобилизации, а также военнослужащих, которые направлены в зону спецоперации. В частности, предусматривается освобождение от платы за посещение детского сада, а также за обучение детей в государственных организациях дополнительного образования. Школьникам 5-11 классов предоставят бесплатное горячее питание. Студентам организаций среднего профобразования, которые обучаются платно, компенсируют затраты на оплату обучения.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
ОбществоЧастичная мобилизация в РоссииПетрозаводскРеспублика Карелия
 
 
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