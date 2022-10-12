https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823418059.html

Псковские мобилизованные получат по 50 тысяч рублей

Псковские мобилизованные получат по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 12.10.2022

Псковские мобилизованные получат по 50 тысяч рублей

Жители Псковской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, сообщили региональные власти. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:58

2022-10-12T15:58

2022-10-12T15:58

специальная военная операция на украине

общество

псковская область

михаил ведерников

россия

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Жители Псковской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, сообщили региональные власти."Мобилизованные жители Псковской области получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Указ о мерах поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и членов их семей, подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников", - информирует Telegram-канал областного правительства.Как отмечается, также мобилизованный житель региона или его супруга будут освобождены от уплаты транспортного налога на один легковой автомобиль."Особое внимание будет оказываться детям, пожилым членам семьи и лицам с ограниченными возможностями: для этих категорий граждан предусмотрен комплекс мер социальной поддержки", - добавили в правительстве Псковской области.Ранее Ведерников сообщал, что в Псковской области вручили более 4 тысяч повесток в рамках частичной мобилизации, но мобилизовали менее 1,5 тысячи человек. По его словам, в большинстве случаев речь шла об актуализации данных военкоматов.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

псковская область

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общество, псковская область, михаил ведерников, россия, частичная мобилизация в россии