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Псковские мобилизованные получат по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 12.10.2022
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Псковские мобилизованные получат по 50 тысяч рублей
Псковские мобилизованные получат по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 12.10.2022
Псковские мобилизованные получат по 50 тысяч рублей
Жители Псковской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, сообщили региональные власти. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:58
2022-10-12T15:58
специальная военная операция на украине
общество
псковская область
михаил ведерников
россия
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Жители Псковской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, сообщили региональные власти."Мобилизованные жители Псковской области получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Указ о мерах поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и членов их семей, подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников", - информирует Telegram-канал областного правительства.Как отмечается, также мобилизованный житель региона или его супруга будут освобождены от уплаты транспортного налога на один легковой автомобиль."Особое внимание будет оказываться детям, пожилым членам семьи и лицам с ограниченными возможностями: для этих категорий граждан предусмотрен комплекс мер социальной поддержки", - добавили в правительстве Псковской области.Ранее Ведерников сообщал, что в Псковской области вручили более 4 тысяч повесток в рамках частичной мобилизации, но мобилизовали менее 1,5 тысячи человек. По его словам, в большинстве случаев речь шла об актуализации данных военкоматов.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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общество, псковская область, михаил ведерников, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Псковская область, Михаил Ведерников, Россия, Частичная мобилизация в России
15:58 12.10.2022
 
Псковские мобилизованные получат по 50 тысяч рублей

Призванные по частичной мобилизации в Псковской области получат по 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоенный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Жители Псковской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей, сообщили региональные власти.
"Мобилизованные жители Псковской области получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Указ о мерах поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, и членов их семей, подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников", - информирует Telegram-канал областного правительства.
Как отмечается, также мобилизованный житель региона или его супруга будут освобождены от уплаты транспортного налога на один легковой автомобиль.
"Особое внимание будет оказываться детям, пожилым членам семьи и лицам с ограниченными возможностями: для этих категорий граждан предусмотрен комплекс мер социальной поддержки", - добавили в правительстве Псковской области.
Ранее Ведерников сообщал, что в Псковской области вручили более 4 тысяч повесток в рамках частичной мобилизации, но мобилизовали менее 1,5 тысячи человек. По его словам, в большинстве случаев речь шла об актуализации данных военкоматов.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоПсковская областьМихаил ВедерниковРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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