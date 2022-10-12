https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823363976.html

Мобилизованным Калужской области выплатят по сто тысяч рублей

Мобилизованным Калужской области выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 12.10.2022

Мобилизованным Калужской области выплатят по сто тысяч рублей

Мобилизованные жители Калужской области получат единовременную выплату от региона в размере 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:54

2022-10-12T13:54

2022-10-12T14:35

общество

владислав шапша

россия

частичная мобилизация в россии

калужская область

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КАЛУГА, 12 окт – РИА Новости. Мобилизованные жители Калужской области получат единовременную выплату от региона в размере 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства."Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей для всех мобилизованных жителей Калужской области", - сообщили в пресс-службе.Там отметили, что инициатива губернатора будет рассмотрена 20 октября на сессии заксобрания, депутаты примут соответствующий закон Калужской области."После принятия закона выплату получит каждый мобилизованный житель региона", - подчеркнули в областном правительстве.Ранее губернатор Владислав Шапша сообщал, что частичная мобилизация в Калужской области идет по плану, в штатном режиме. В регионе уже введен ряд мер поддержки семей мобилизованных, в частности, их семьи освобождены от платы за детские сады, школьное питание для их детей становится бесплатным. Кроме того, глава региона рекомендовал главам администраций городов и районов области быть внимательными и заботливыми по отношению к семьям мобилизованных, помогать им в решении различных проблем.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.

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общество, владислав шапша, россия, частичная мобилизация в россии