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Мобилизованным Калужской области выплатят по сто тысяч рублей
Мобилизованным Калужской области выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 12.10.2022
Мобилизованным Калужской области выплатят по сто тысяч рублей
Мобилизованные жители Калужской области получат единовременную выплату от региона в размере 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:54
2022-10-12T13:54
2022-10-12T14:35
общество
владислав шапша
россия
частичная мобилизация в россии
калужская область
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КАЛУГА, 12 окт – РИА Новости. Мобилизованные жители Калужской области получат единовременную выплату от региона в размере 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства."Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей для всех мобилизованных жителей Калужской области", - сообщили в пресс-службе.Там отметили, что инициатива губернатора будет рассмотрена 20 октября на сессии заксобрания, депутаты примут соответствующий закон Калужской области."После принятия закона выплату получит каждый мобилизованный житель региона", - подчеркнули в областном правительстве.Ранее губернатор Владислав Шапша сообщал, что частичная мобилизация в Калужской области идет по плану, в штатном режиме. В регионе уже введен ряд мер поддержки семей мобилизованных, в частности, их семьи освобождены от платы за детские сады, школьное питание для их детей становится бесплатным. Кроме того, глава региона рекомендовал главам администраций городов и районов области быть внимательными и заботливыми по отношению к семьям мобилизованных, помогать им в решении различных проблем.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента.
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общество, владислав шапша, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Владислав Шапша, Россия, Частичная мобилизация в России, Калужская область
13:54 12.10.2022 (обновлено: 14:35 12.10.2022)
Мобилизованным Калужской области выплатят по сто тысяч рублей
Губернатор Шапша: мобилизованным Калужской области выплатят по сто тысяч рублей
КАЛУГА, 12 окт – РИА Новости.
Мобилизованные жители Калужской области получат единовременную выплату от региона в размере 100 тысяч рублей, сообщили
РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
"Губернатор Калужской области Владислав Шапша
принял решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей для всех мобилизованных жителей Калужской области", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что инициатива губернатора будет рассмотрена 20 октября на сессии заксобрания, депутаты примут соответствующий закон Калужской области.
"После принятия закона выплату получит каждый мобилизованный житель региона", - подчеркнули в областном правительстве.
Ранее губернатор Владислав Шапша сообщал, что частичная мобилизация в Калужской области идет по плану, в штатном режиме. В регионе уже введен ряд мер поддержки семей мобилизованных, в частности, их семьи освобождены от платы за детские сады, школьное питание для их детей становится бесплатным. Кроме того, глава региона рекомендовал главам администраций городов и районов области быть внимательными и заботливыми по отношению к семьям мобилизованных, помогать им в решении различных проблем.
Частичная мобилизация идет в России
с 21 сентября согласно указу президента.