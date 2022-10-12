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Банки в Омской области откроют "зеленые коридоры" для мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022
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Омская область
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Банки в Омской области откроют "зеленые коридоры" для мобилизованных
Банки в Омской области откроют "зеленые коридоры" для мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022
Банки в Омской области откроют "зеленые коридоры" для мобилизованных
Губернатор Омской области Александр Бурков договорился с ключевыми работающими в регионе банками о создании "зеленых коридоров" для обслуживания мобилизованных... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:23
2022-10-12T13:23
омская область
общество
омская область
александр бурков
частичная мобилизация в россии
сбербанк россии
втб
центральный банк рф (цб рф)
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ОМСК, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков договорился с ключевыми работающими в регионе банками о создании "зеленых коридоров" для обслуживания мобилизованных и их семей, сообщает в среду облправительство.Глава региона провел встречу с представителями банков по теме реализации указа президента РФ о предоставлении кредитных каникул резервистам, призванным в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации. Участниками встречи стали представители ЦБ РФ, Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Банка "Россия", Газпромбанка и Россельхозбанка."Необходимо, чтобы каждый мобилизованный и члены его семьи владели полной информацией о кредитных каникулах, вплоть до нюансов… Принято решение создать "зеленые коридоры" в каждом банке для семей мобилизованных граждан, чтобы консультанты сопровождали их отдельно без очереди", - сообщил Бурков.Губернатор отметил, что пока от мобилизованных и членов их семей властям поступает много вопросов на эту тему.Представители Сбербанка и ВТБ сообщили, что уже проводят консультации на территориях воинских частей, где проходят обучение бойцы Центрального военного округа. По предложению главы региона такую практику внедрят и другие банки."Банки выделят своих специалистов в воинские части-формирователи, где находятся наши мобилизованные граждане, чтобы каждый мог обратиться лично к специалисту банка", - пояснил Бурков.
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общество, омская область, александр бурков, частичная мобилизация в россии, сбербанк россии, втб, центральный банк рф (цб рф)
Омская область , Общество, Омская область, Александр Бурков, Частичная мобилизация в России, Сбербанк России, ВТБ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
13:23 12.10.2022
 
Банки в Омской области откроют "зеленые коридоры" для мобилизованных

Губернатор Бурков: банки в Омской области откроют "зеленые коридоры" для мобилизованных

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков договорился с ключевыми работающими в регионе банками о создании "зеленых коридоров" для обслуживания мобилизованных и их семей, сообщает в среду облправительство.
Глава региона провел встречу с представителями банков по теме реализации указа президента РФ о предоставлении кредитных каникул резервистам, призванным в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации. Участниками встречи стали представители ЦБ РФ, Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Банка "Россия", Газпромбанка и Россельхозбанка.
"Необходимо, чтобы каждый мобилизованный и члены его семьи владели полной информацией о кредитных каникулах, вплоть до нюансов… Принято решение создать "зеленые коридоры" в каждом банке для семей мобилизованных граждан, чтобы консультанты сопровождали их отдельно без очереди", - сообщил Бурков.
Губернатор отметил, что пока от мобилизованных и членов их семей властям поступает много вопросов на эту тему.
Представители Сбербанка и ВТБ сообщили, что уже проводят консультации на территориях воинских частей, где проходят обучение бойцы Центрального военного округа. По предложению главы региона такую практику внедрят и другие банки.
"Банки выделят своих специалистов в воинские части-формирователи, где находятся наши мобилизованные граждане, чтобы каждый мог обратиться лично к специалисту банка", - пояснил Бурков.
 
Омская областьОбществоОмская областьАлександр БурковЧастичная мобилизация в РоссииСбербанк РоссииВТБЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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