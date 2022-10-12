https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823351948.html

Банки в Омской области откроют "зеленые коридоры" для мобилизованных

Банки в Омской области откроют "зеленые коридоры" для мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022

Банки в Омской области откроют "зеленые коридоры" для мобилизованных

Губернатор Омской области Александр Бурков договорился с ключевыми работающими в регионе банками о создании "зеленых коридоров" для обслуживания мобилизованных... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:23

2022-10-12T13:23

2022-10-12T13:23

омская область

общество

омская область

александр бурков

частичная мобилизация в россии

сбербанк россии

втб

центральный банк рф (цб рф)

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ОМСК, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков договорился с ключевыми работающими в регионе банками о создании "зеленых коридоров" для обслуживания мобилизованных и их семей, сообщает в среду облправительство.Глава региона провел встречу с представителями банков по теме реализации указа президента РФ о предоставлении кредитных каникул резервистам, призванным в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации. Участниками встречи стали представители ЦБ РФ, Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Банка "Россия", Газпромбанка и Россельхозбанка."Необходимо, чтобы каждый мобилизованный и члены его семьи владели полной информацией о кредитных каникулах, вплоть до нюансов… Принято решение создать "зеленые коридоры" в каждом банке для семей мобилизованных граждан, чтобы консультанты сопровождали их отдельно без очереди", - сообщил Бурков.Губернатор отметил, что пока от мобилизованных и членов их семей властям поступает много вопросов на эту тему.Представители Сбербанка и ВТБ сообщили, что уже проводят консультации на территориях воинских частей, где проходят обучение бойцы Центрального военного округа. По предложению главы региона такую практику внедрят и другие банки."Банки выделят своих специалистов в воинские части-формирователи, где находятся наши мобилизованные граждане, чтобы каждый мог обратиться лично к специалисту банка", - пояснил Бурков.

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, омская область, александр бурков, частичная мобилизация в россии, сбербанк россии, втб, центральный банк рф (цб рф)