https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823308450.html

Ростовский военком опроверг информацию о второй волне мобилизации

Ростовский военком опроверг информацию о второй волне мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022

Ростовский военком опроверг информацию о второй волне мобилизации

Частичная мобилизация в Ростовской области проходит в рамках установленного указом президента плана по призыву в России 300 тысяч человек, волн мобилизации не... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:59

2022-10-12T10:59

2022-10-12T12:11

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

ростовская область

игорь егоров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571803021_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8b5812c0cd53dc7a8524ed5db4bfd532.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости. Частичная мобилизация в Ростовской области проходит в рамках установленного указом президента плана по призыву в России 300 тысяч человек, волн мобилизации не существует, заявил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.В начале октября власти Ростовской области сообщили, что регион полностью выполнил план Минобороны по частичной мобилизации. Во вторник губернатор Василий Голубев заявил, что Ростовская область получила новое мобилизационное задание."С 21 сентября согласно указу президента выполняются мероприятия по призыву в вооруженные силы 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе. В настоящее время Ростовская область продолжает выполнять мероприятия по призыву граждан по специальностям, в которых сейчас нуждаются Вооруженные силы. Я хотел бы напомнить, что никаких волн не существует", - сказал он на видео, опубликованном региональным информагентством "ДОН 24".Комиссар отметил, что "все мероприятия мобилизации проводятся в установленные плановые сроки и в установленные численности; численность – 300 тысяч человек".Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, ростовская область, игорь егоров, россия