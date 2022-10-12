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Ростовский военком опроверг информацию о второй волне мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823308450.html
Ростовский военком опроверг информацию о второй волне мобилизации
Ростовский военком опроверг информацию о второй волне мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022
Ростовский военком опроверг информацию о второй волне мобилизации
Частичная мобилизация в Ростовской области проходит в рамках установленного указом президента плана по призыву в России 300 тысяч человек, волн мобилизации не... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:59
2022-10-12T12:11
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
ростовская область
игорь егоров
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости. Частичная мобилизация в Ростовской области проходит в рамках установленного указом президента плана по призыву в России 300 тысяч человек, волн мобилизации не существует, заявил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.В начале октября власти Ростовской области сообщили, что регион полностью выполнил план Минобороны по частичной мобилизации. Во вторник губернатор Василий Голубев заявил, что Ростовская область получила новое мобилизационное задание."С 21 сентября согласно указу президента выполняются мероприятия по призыву в вооруженные силы 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе. В настоящее время Ростовская область продолжает выполнять мероприятия по призыву граждан по специальностям, в которых сейчас нуждаются Вооруженные силы. Я хотел бы напомнить, что никаких волн не существует", - сказал он на видео, опубликованном региональным информагентством "ДОН 24".Комиссар отметил, что "все мероприятия мобилизации проводятся в установленные плановые сроки и в установленные численности; численность – 300 тысяч человек".Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.
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безопасность, частичная мобилизация в россии, ростовская область, игорь егоров, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Ростовская область, Игорь Егоров, Россия
10:59 12.10.2022 (обновлено: 12:11 12.10.2022)
 
Ростовский военком опроверг информацию о второй волне мобилизации

Военный комиссар Ростовской области Егоров опроверг сообщения о второй волне мобилизации

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоенные билеты в военкомате
Военные билеты в военкомате - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Военные билеты в военкомате. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости. Частичная мобилизация в Ростовской области проходит в рамках установленного указом президента плана по призыву в России 300 тысяч человек, волн мобилизации не существует, заявил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.
В начале октября власти Ростовской области сообщили, что регион полностью выполнил план Минобороны по частичной мобилизации. Во вторник губернатор Василий Голубев заявил, что Ростовская область получила новое мобилизационное задание.
Какие регионы России выполнили квоту по частичной мобилизации
1 октября, 12:31Инфографика
Какие регионы России выполнили квоту по частичной мобилизации
"С 21 сентября согласно указу президента выполняются мероприятия по призыву в вооруженные силы 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе. В настоящее время Ростовская область продолжает выполнять мероприятия по призыву граждан по специальностям, в которых сейчас нуждаются Вооруженные силы. Я хотел бы напомнить, что никаких волн не существует", - сказал он на видео, опубликованном региональным информагентством "ДОН 24".
Комиссар отметил, что "все мероприятия мобилизации проводятся в установленные плановые сроки и в установленные численности; численность – 300 тысяч человек".
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииРостовская областьИгорь ЕгоровРоссия
 
 
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