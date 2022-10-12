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В Польше создадут миссию Евросоюза для обучения украинских военных - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/missiya-1823500849.html
В Польше создадут миссию Евросоюза для обучения украинских военных
В Польше создадут миссию Евросоюза для обучения украинских военных - РИА Новости, 12.10.2022
В Польше создадут миссию Евросоюза для обучения украинских военных
В Польше создадут миссию Европейского союза для обучения украинских военных, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:46
2022-10-12T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
польша
мариуш блащак
брюссель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. В Польше создадут миссию Европейского союза для обучения украинских военных, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Брюсселе."Миссия ЕС, касающаяся обучения украинцев, будет организована также в Польше. Оперативное командование будет в Польше. Уже скоро", - сказал Блащак.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники и проект документа сообщало, что Евросоюз согласовал создание миссии для обучения украинских военных на территории европейских стран.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что Евросоюз планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных, но при этом заверил в готовности ЕС добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, "если позволят обстоятельства". Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что создание Евросоюзом миссии военной помощи Украине закрепит за ним статус участника конфликта.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221012/pomosch-1823500191.html
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в мире, польша, мариуш блащак, брюссель, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Мариуш Блащак, Брюссель, Евросоюз
18:46 12.10.2022 (обновлено: 19:20 12.10.2022)
 
В Польше создадут миссию Евросоюза для обучения украинских военных

Глава Минобороны Блащак заявил, что в Польше создадут миссию ЕС для обучения солдат ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. В Польше создадут миссию Европейского союза для обучения украинских военных, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Брюсселе.
"Миссия ЕС, касающаяся обучения украинцев, будет организована также в Польше. Оперативное командование будет в Польше. Уже скоро", - сказал Блащак.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
18:44
Чехия выделит 62 миллиона долларов Украине
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники и проект документа сообщало, что Евросоюз согласовал создание миссии для обучения украинских военных на территории европейских стран.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что Евросоюз планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных, но при этом заверил в готовности ЕС добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, "если позволят обстоятельства". Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что создание Евросоюзом миссии военной помощи Украине закрепит за ним статус участника конфликта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Канада выделит дополнительную военную помощь Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаМариуш БлащакБрюссельЕвросоюз
 
 
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