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Российские войска ударили по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/minoborony-1823401316.html
Российские войска ударили по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР
Российские войска ударили по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР - РИА Новости, 12.10.2022
Российские войска ударили по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР
Российские военные ударили по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях Украины, а также в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:23
2022-10-12T16:46
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские военные ударили по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях Украины, а также в ДНР, сообщили в Минобороны.Как уточнили в Минобороны, российские войска также поразили 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах.Также военные нанесли удары по штабу националистического формирования "Правый сектор"*, узлу связи нацбатальона "Азов"* и двум пунктам временной дислокации иностранных наемников около города Запорожье.Кроме того, вооруженные силы успешно отбили атаку на Купянском направлении, где ранее украинские боевики и иностранные наемники смогли вклиниться в оборону союзных сил. Ответными действиями российские войска отбросили противника и полностью вернули изначальные позиции.Также ВСУ безуспешно пытались атаковать в Харьковской области и ЛНР. При попытке ВСУ форсировать реку Жеребец в районе Красного Лимана союзные силы уничтожили около 60 человек и пять единиц техники, лишив противника возможности переправиться на другой берег.Среди прочего украинские атаки отразили на Запорожском направлении, где ВСУ потеряли семь человек и бронеавтомобиль.Также киевский режим понес потери в Херсонской области. При попытке продвижения украинских сил на Криворожском направлении российские военные уничтожили более 70 бойцов, танк, 16 бронемашин и четыре автомобиля, на Андреевском — более 90 человек, два танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов.Российские военные уничтожили ЗРК "Бук М-1" и хранилище топлива ВСУ. Помимо этого, ВКС сбили самолет Су-24 и вертолет Ми-8.Наряду с этим средства ПВО сбили четыре беспилотника, а также перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
донецкая народная республика
запорожская область
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
15:23 12.10.2022 (обновлено: 16:46 12.10.2022)
 
Российские войска ударили по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР

Минобороны: российские военные ударили по пунктам управления ВСУ в двух областях и ДНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52
Ударные вертолеты Ка-52 - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские военные ударили по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях Украины, а также в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой Народной Республики и Лежино Запорожской области", — заявили в пресс-службе военного ведомства.
Как уточнили в Минобороны, российские войска также поразили 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах.
Также военные нанесли удары по штабу националистического формирования "Правый сектор"*, узлу связи нацбатальона "Азов"* и двум пунктам временной дислокации иностранных наемников около города Запорожье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Кроме того, вооруженные силы успешно отбили атаку на Купянском направлении, где ранее украинские боевики и иностранные наемники смогли вклиниться в оборону союзных сил. Ответными действиями российские войска отбросили противника и полностью вернули изначальные позиции.
Также ВСУ безуспешно пытались атаковать в Харьковской области и ЛНР.

"Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера "Кирпи", — добавили в российском Минобороны.

При попытке ВСУ форсировать реку Жеребец в районе Красного Лимана союзные силы уничтожили около 60 человек и пять единиц техники, лишив противника возможности переправиться на другой берег.
Возвращение самолетов дальней авиации ВКС России на аэродромы базирования - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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ВКС России за сутки сбили один украинский Су-24 и один Ми-8
Среди прочего украинские атаки отразили на Запорожском направлении, где ВСУ потеряли семь человек и бронеавтомобиль.
Также киевский режим понес потери в Херсонской области. При попытке продвижения украинских сил на Криворожском направлении российские военные уничтожили более 70 бойцов, танк, 16 бронемашин и четыре автомобиля, на Андреевском — более 90 человек, два танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов.
"Кроме того, упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий", — уточнили в Минобороны.
Российские военные уничтожили ЗРК "Бук М-1" и хранилище топлива ВСУ. Помимо этого, ВКС сбили самолет Су-24 и вертолет Ми-8.
Наряду с этим средства ПВО сбили четыре беспилотника, а также перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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15:26Специальная военная операция на Украине
Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ в Херсонской области
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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