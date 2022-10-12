https://ria.ru/20221012/minoborony-1823401316.html

Российские войска ударили по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР

Российские войска ударили по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР - РИА Новости, 12.10.2022

Российские войска ударили по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР

Российские военные ударили по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях Украины, а также в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:23

2022-10-12T15:23

2022-10-12T16:46

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские военные ударили по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях Украины, а также в ДНР, сообщили в Минобороны.Как уточнили в Минобороны, российские войска также поразили 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах.Также военные нанесли удары по штабу националистического формирования "Правый сектор"*, узлу связи нацбатальона "Азов"* и двум пунктам временной дислокации иностранных наемников около города Запорожье.Кроме того, вооруженные силы успешно отбили атаку на Купянском направлении, где ранее украинские боевики и иностранные наемники смогли вклиниться в оборону союзных сил. Ответными действиями российские войска отбросили противника и полностью вернули изначальные позиции.Также ВСУ безуспешно пытались атаковать в Харьковской области и ЛНР. При попытке ВСУ форсировать реку Жеребец в районе Красного Лимана союзные силы уничтожили около 60 человек и пять единиц техники, лишив противника возможности переправиться на другой берег.Среди прочего украинские атаки отразили на Запорожском направлении, где ВСУ потеряли семь человек и бронеавтомобиль.Также киевский режим понес потери в Херсонской области. При попытке продвижения украинских сил на Криворожском направлении российские военные уничтожили более 70 бойцов, танк, 16 бронемашин и четыре автомобиля, на Андреевском — более 90 человек, два танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов.Российские военные уничтожили ЗРК "Бук М-1" и хранилище топлива ВСУ. Помимо этого, ВКС сбили самолет Су-24 и вертолет Ми-8.Наряду с этим средства ПВО сбили четыре беспилотника, а также перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221012/minoborony-1823397584.html

https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823401719.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность