Миллер прокомментировал реакцию ЕС на аварию на "Северных потоках"
Миллер: акты терроризма на "Северных потоках" Запад называет "саботажем"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПредседатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Акты международного терроризма на "Северных потоках" в Европе называют саботажем в духе политического лексикона конца 1960-х годов, так, глядишь, и про "кузькину мать" вспомнят, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Российской энергетической недели.
"Говоря об актах международного терроризма, именно так Владимир Владимирович Путин на своем выступлении сегодня сказал о этих взрывах, вы знаете, необходимо обратить внимание на то, как произошедшее называется и оценивается со стороны европейских стран. Любопытно. Оказывается, это - саботаж. Не акт международного терроризма, а саботаж. Вообще-то саботаж - это французское слово, что значит "стучать ботинком", - прокомментировал Миллер отношение европейской общественности к происшествиям на "Северных потоках".
"Создается такое впечатление, что кому-то очень нравится политический лексикон начала 60-х годов прошлого века. Так глядишь, и про "кузькину мать" вспомнят", - добавил он.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.