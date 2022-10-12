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Миллер прокомментировал реакцию ЕС на аварию на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.10.2022
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Миллер прокомментировал реакцию ЕС на аварию на "Северных потоках"
Миллер прокомментировал реакцию ЕС на аварию на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.10.2022
Миллер прокомментировал реакцию ЕС на аварию на "Северных потоках"
Акты международного терроризма на "Северных потоках" в Европе называют саботажем в духе политического лексикона конца 1960-х годов, так, глядишь, и про... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:55
2022-10-12T15:55
цены на нефть
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Акты международного терроризма на "Северных потоках" в Европе называют саботажем в духе политического лексикона конца 1960-х годов, так, глядишь, и про "кузькину мать" вспомнят, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Российской энергетической недели."Говоря об актах международного терроризма, именно так Владимир Владимирович Путин на своем выступлении сегодня сказал о этих взрывах, вы знаете, необходимо обратить внимание на то, как произошедшее называется и оценивается со стороны европейских стран. Любопытно. Оказывается, это - саботаж. Не акт международного терроризма, а саботаж. Вообще-то саботаж - это французское слово, что значит "стучать ботинком", - прокомментировал Миллер отношение европейской общественности к происшествиям на "Северных потоках"."Создается такое впечатление, что кому-то очень нравится политический лексикон начала 60-х годов прошлого века. Так глядишь, и про "кузькину мать" вспомнят", - добавил он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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цены на нефть, алексей миллер, мария захарова, россия, европа, дания, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Цены на нефть, Алексей Миллер, Мария Захарова, Россия, Европа, Дания, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
15:55 12.10.2022
 
Миллер прокомментировал реакцию ЕС на аварию на "Северных потоках"

Миллер: акты терроризма на "Северных потоках" Запад называет "саботажем"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПредседатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления компании Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Акты международного терроризма на "Северных потоках" в Европе называют саботажем в духе политического лексикона конца 1960-х годов, так, глядишь, и про "кузькину мать" вспомнят, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Российской энергетической недели.
"Говоря об актах международного терроризма, именно так Владимир Владимирович Путин на своем выступлении сегодня сказал о этих взрывах, вы знаете, необходимо обратить внимание на то, как произошедшее называется и оценивается со стороны европейских стран. Любопытно. Оказывается, это - саботаж. Не акт международного терроризма, а саботаж. Вообще-то саботаж - это французское слово, что значит "стучать ботинком", - прокомментировал Миллер отношение европейской общественности к происшествиям на "Северных потоках".
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
15:21
Миллер усомнился в необходимости восстанавливать "Северный поток"
"Создается такое впечатление, что кому-то очень нравится политический лексикон начала 60-х годов прошлого века. Так глядишь, и про "кузькину мать" вспомнят", - добавил он.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
15:34
Миллер рассказал, почему не одобряет идею картеля потребителей газа
 
Цены на нефтьАлексей МиллерМария ЗахароваРоссияЕвропаДанияГазпромГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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