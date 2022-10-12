https://ria.ru/20221012/miller-1823416263.html

Миллер прокомментировал реакцию ЕС на аварию на "Северных потоках"

Миллер прокомментировал реакцию ЕС на аварию на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.10.2022

Миллер прокомментировал реакцию ЕС на аварию на "Северных потоках"

Акты международного терроризма на "Северных потоках" в Европе называют саботажем в духе политического лексикона конца 1960-х годов, так, глядишь, и про... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:55

2022-10-12T15:55

2022-10-12T15:55

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Акты международного терроризма на "Северных потоках" в Европе называют саботажем в духе политического лексикона конца 1960-х годов, так, глядишь, и про "кузькину мать" вспомнят, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Российской энергетической недели."Говоря об актах международного терроризма, именно так Владимир Владимирович Путин на своем выступлении сегодня сказал о этих взрывах, вы знаете, необходимо обратить внимание на то, как произошедшее называется и оценивается со стороны европейских стран. Любопытно. Оказывается, это - саботаж. Не акт международного терроризма, а саботаж. Вообще-то саботаж - это французское слово, что значит "стучать ботинком", - прокомментировал Миллер отношение европейской общественности к происшествиям на "Северных потоках"."Создается такое впечатление, что кому-то очень нравится политический лексикон начала 60-х годов прошлого века. Так глядишь, и про "кузькину мать" вспомнят", - добавил он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/potok-1823400463.html

https://ria.ru/20221012/gaz-1823406882.html

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