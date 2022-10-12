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СК запустил горячую линию для мобилизованных и членов их семей - РИА Новости, 12.10.2022
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СК запустил горячую линию для мобилизованных и членов их семей
СК запустил горячую линию для мобилизованных и членов их семей - РИА Новости, 12.10.2022
СК запустил горячую линию для мобилизованных и членов их семей
Следственный комитет России создал горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:52
2022-10-12T18:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Следственный комитет России создал горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей, сообщается в Telegram-канале ведомства.В СК уточнили, что горячая линия работает бесплатно и круглосуточно.Cотрудники ведомства оперативно проконсультируют и помогут обратившимся, в том числе при получении медпомощи, положенных выплат и иных мер соцподдержки. Как добавили в пресс-службе, это позволит обеспечить всестороннюю правовую поддержку и защиту прав граждан.В СК уточнили, что работа горячей линии находится на личном контроле Бастрыкина. Кроме того, обратиться в Следственный комитет России можно также в официальных аккаунтах информационного центра ведомства в соцсетях.В России указом президента с 21 сентября проводится частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.
https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823437060.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Частичная мобилизация в России, Общество
17:52 12.10.2022 (обновлено: 18:41 12.10.2022)
 
СК запустил горячую линию для мобилизованных и членов их семей

СК запустил горячую линию для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкТабличка на здании Следственного комитета России в Москве
Табличка на здании Следственного комитета России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Табличка на здании Следственного комитета России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Следственный комитет России создал горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"В СК Российской Федерации по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина создана горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону 8-800-100-12-60 (# 5), следуя рекомендациям голосового помощника", — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что горячая линия работает бесплатно и круглосуточно.
Cотрудники ведомства оперативно проконсультируют и помогут обратившимся, в том числе при получении медпомощи, положенных выплат и иных мер соцподдержки. Как добавили в пресс-службе, это позволит обеспечить всестороннюю правовую поддержку и защиту прав граждан.
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В СК уточнили, что работа горячей линии находится на личном контроле Бастрыкина.
Кроме того, обратиться в Следственный комитет России можно также в официальных аккаунтах информационного центра ведомства в соцсетях.
В России указом президента с 21 сентября проводится частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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