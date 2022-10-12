https://ria.ru/20221012/liniya-1823481747.html

СК запустил горячую линию для мобилизованных и членов их семей

СК запустил горячую линию для мобилизованных и членов их семей - РИА Новости, 12.10.2022

СК запустил горячую линию для мобилизованных и членов их семей

Следственный комитет России создал горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:52

2022-10-12T17:52

2022-10-12T18:41

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Следственный комитет России создал горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей, сообщается в Telegram-канале ведомства.В СК уточнили, что горячая линия работает бесплатно и круглосуточно.Cотрудники ведомства оперативно проконсультируют и помогут обратившимся, в том числе при получении медпомощи, положенных выплат и иных мер соцподдержки. Как добавили в пресс-службе, это позволит обеспечить всестороннюю правовую поддержку и защиту прав граждан.В СК уточнили, что работа горячей линии находится на личном контроле Бастрыкина. Кроме того, обратиться в Следственный комитет России можно также в официальных аккаунтах информационного центра ведомства в соцсетях.В России указом президента с 21 сентября проводится частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.

https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823437060.html

https://ria.ru/20221003/liniya-1821158984.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, частичная мобилизация в россии, общество