17:52 12.10.2022 (обновлено: 18:41 12.10.2022)
СК запустил горячую линию для мобилизованных и членов их семей
СК запустил горячую линию для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкТабличка на здании Следственного комитета России в Москве
Табличка на здании Следственного комитета России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Следственный комитет России создал горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В СК Российской Федерации по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина создана горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону — 8-800-100-12-60 (# 5), следуя рекомендациям голосового помощника", — говорится в сообщении.
В СК уточнили, что горячая линия работает бесплатно и круглосуточно.
Cотрудники ведомства оперативно проконсультируют и помогут обратившимся, в том числе при получении медпомощи, положенных выплат и иных мер соцподдержки. Как добавили в пресс-службе, это позволит обеспечить всестороннюю правовую поддержку и защиту прав граждан.
В СК уточнили, что работа горячей линии находится на личном контроле Бастрыкина.
Кроме того, обратиться в Следственный комитет России можно также в официальных аккаунтах информационного центра ведомства в соцсетях.
В России указом президента с 21 сентября проводится частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.