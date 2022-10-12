https://ria.ru/20221012/lifty-1823345743.html

В Липецкой области до конца года обновят более 150 лифтов

В Липецкой области до конца года обновят более 150 лифтов - РИА Новости, 12.10.2022

В Липецкой области до конца года обновят более 150 лифтов

В 2022 году в рамках программы капитального ремонта в 51 многоэтажном доме Липецкой области обновят 152 лифта, что сделает комфортней жизнь более 20 тысяч... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:09

2022-10-12T13:09

2022-10-12T13:09

липецкая область

игорь артамонов

липецк

общество

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ЛИПЕЦК, 12 окт – РИА Новости. В 2022 году в рамках программы капитального ремонта в 51 многоэтажном доме Липецкой области обновят 152 лифта, что сделает комфортней жизнь более 20 тысяч липчан, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, предполагается, что в следующем плановом периоде в Липецкой области обновят еще 502 подъемника в 196 домах, что даст возможность липчанам до конца 2025 года привести в соответствие требованиями Таможенного союза все лифты с истекшим межремонтным сроком в домах, формирующих фонд капремонта на общем счете регионального оператора. Глава Липецкой области также отметил, что на текущей неделе в четырех домах Липецка запустят запуск 30 единиц нового лифтового оборудования, к завершению подходит монтаж еще более 30 лифтов российского и белорусского производства.

https://ria.ru/20221011/kultura-1823023809.html

липецк

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Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк, общество