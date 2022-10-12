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В Липецкой области до конца года обновят более 150 лифтов - РИА Новости, 12.10.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221012/lifty-1823345743.html
В Липецкой области до конца года обновят более 150 лифтов
В Липецкой области до конца года обновят более 150 лифтов - РИА Новости, 12.10.2022
В Липецкой области до конца года обновят более 150 лифтов
В 2022 году в рамках программы капитального ремонта в 51 многоэтажном доме Липецкой области обновят 152 лифта, что сделает комфортней жизнь более 20 тысяч... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:09
2022-10-12T13:09
липецкая область
игорь артамонов
липецк
общество
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ЛИПЕЦК, 12 окт – РИА Новости. В 2022 году в рамках программы капитального ремонта в 51 многоэтажном доме Липецкой области обновят 152 лифта, что сделает комфортней жизнь более 20 тысяч липчан, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, предполагается, что в следующем плановом периоде в Липецкой области обновят еще 502 подъемника в 196 домах, что даст возможность липчанам до конца 2025 года привести в соответствие требованиями Таможенного союза все лифты с истекшим межремонтным сроком в домах, формирующих фонд капремонта на общем счете регионального оператора. Глава Липецкой области также отметил, что на текущей неделе в четырех домах Липецка запустят запуск 30 единиц нового лифтового оборудования, к завершению подходит монтаж еще более 30 лифтов российского и белорусского производства.
https://ria.ru/20221011/kultura-1823023809.html
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игорь артамонов, липецк, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Общество
13:09 12.10.2022
 

В Липецкой области до конца года обновят более 150 лифтов

© РИА Новости / Александр КряжевЗамена лифтового оборудования в многоэтажном жилом доме
Замена лифтового оборудования в многоэтажном жилом доме - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Замена лифтового оборудования в многоэтажном жилом доме
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 12 окт – РИА Новости. В 2022 году в рамках программы капитального ремонта в 51 многоэтажном доме Липецкой области обновят 152 лифта, что сделает комфортней жизнь более 20 тысяч липчан, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, предполагается, что в следующем плановом периоде в Липецкой области обновят еще 502 подъемника в 196 домах, что даст возможность липчанам до конца 2025 года привести в соответствие требованиями Таможенного союза все лифты с истекшим межремонтным сроком в домах, формирующих фонд капремонта на общем счете регионального оператора.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:12Липецкая область
Новый Дом культуры откроют в Липецкой области до конца года
Глава Липецкой области также отметил, что на текущей неделе в четырех домах Липецка запустят запуск 30 единиц нового лифтового оборудования, к завершению подходит монтаж еще более 30 лифтов российского и белорусского производства.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкОбщество
 
 
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