https://ria.ru/20221012/lifty-1823345743.html
В Липецкой области до конца года обновят более 150 лифтов
В Липецкой области до конца года обновят более 150 лифтов - РИА Новости, 12.10.2022
В Липецкой области до конца года обновят более 150 лифтов
В 2022 году в рамках программы капитального ремонта в 51 многоэтажном доме Липецкой области обновят 152 лифта, что сделает комфортней жизнь более 20 тысяч... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:09
2022-10-12T13:09
2022-10-12T13:09
липецкая область
игорь артамонов
липецк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155294/87/1552948759_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_611a39f27d1dcf4146bf4a4f5320fb97.jpg
ЛИПЕЦК, 12 окт – РИА Новости. В 2022 году в рамках программы капитального ремонта в 51 многоэтажном доме Липецкой области обновят 152 лифта, что сделает комфортней жизнь более 20 тысяч липчан, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, предполагается, что в следующем плановом периоде в Липецкой области обновят еще 502 подъемника в 196 домах, что даст возможность липчанам до конца 2025 года привести в соответствие требованиями Таможенного союза все лифты с истекшим межремонтным сроком в домах, формирующих фонд капремонта на общем счете регионального оператора. Глава Липецкой области также отметил, что на текущей неделе в четырех домах Липецка запустят запуск 30 единиц нового лифтового оборудования, к завершению подходит монтаж еще более 30 лифтов российского и белорусского производства.
https://ria.ru/20221011/kultura-1823023809.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155294/87/1552948759_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_ca5a3592d6e6849ecc5d785e546621a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Общество